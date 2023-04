En la mañana del jueves 20 de abril, la periodista utilizaba su perfil de Instagram para anunciar, por sorpresa, el final de su historia de amor con el padre de Rocío Flores . "Quiero comunicaros a todos que mi relación con @antoniodavidflores ha terminado esta noche.escribía en sus Stories lanzando un dardo envenenado a la hija de su ex a la que acusaba de su ruptura. La ex colaboradora de 'Fiesta', que fue despedida de Mediaset el pasado marzo , estaba en la casa que compartía en Málaga con Antonio David cuando se ha producido el final de su relación y, en sus Stories, también compartió una foto de sus enseres metidos en maletas y bolsas para abandonarla. "Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida", escribió junto a su equipaje.

Antonio David Flores y Marta Riesco: los momentos clave de su historia de amor

La ruptura entre Marta Riesco y Antonio David Flores ha llegado en abril de 2023 en el que parecía el mejor momento de la pareja. El ex guardia civil le había mostrado a su chica su apoyo incondicional tras su despido e, instalados en Málaga, disfrutaron de escapadas románticas a Córdoba incluso bajo su lema de #indestructible compartieron sus besos en sus redes sociales. La periodista celebró su último cumpleaños en Málaga con los amigos del malagueño y fue Antonio David el artífice de su fiesta.

gtres

Antonio David Flores anunció el inicio de su relación con Marta Riesco en enero de 2022

Fue en octubre de 2021 cuando se confirmaba el fin del matrimonio entre Antonio David Flores y Olga Moreno y Rocío Flores, que entonces colaboraba en 'El programa de Ana Rosa' mostró su apoyo incondicional a la sevillana. Tres meses después, en enero de 2022, saltaba la noticia del romance entre Antonio David y Marta y el ex guardia civil confirmaba, tras muchos rumores, que había comenzado una relación con Marta Riesco. Ella trabajaba en 'El programa de Ana Rosa' y apareció varias veces por el plató para hablar de su relación hasta que se vio sobrepasada por la situación y cogió una baja médica. Tras volver al trabajo, llegó su primera ruptura con el ex guardia civil aunque luego se reconciliaron.

Instagram @martariesco

La primera ruptura entre Antonio David Flores y Marta Riesco fue en abril de 2022

En abril de 2022, después de que el ex guardia civil no apareciera en la celebración del cumpleaños de la periodista, ella anunció en 'Ya es mediodía' que no podía más y que rompía con él porque él no luchaba lo suficiente por su relación. Solo unos días después, el 23 de abril de 2022, la pareja se daba una nueva oportunidad y publicaban su primera foto juntos en redes. El ex guardia civil confirmó que había vuelto con Marta y que apostaba por su amor asegurando que mantenía una relación cordial con su ex, Olga Moreno. Mientras el verano hacía que las aguas volvieran a su cauce y paseaban su amor por photocalls, Marta Riesco contaba a DIEZ MINUTOS que lo había pasado mal pero que estaba dispuesta a todo por su historia de amor con Antonio David.

gtres

Antonio David Flores y Marta Riesco, una vida entre Madrid y Málaga

Desde entonces, parecía que la calma había llegado a su relación. Compartían su tiempo entre Málaga y Madrid, donde tenía casa, y parecía que la relación de Marta Riesco con los hijos de Antonio David Flores era mucho mejor que al principio de su relación. Y es que Rocío Flores, que había sido amiga de Marta, se posicionó a favor de Olga después de la separación de la ex pareja y cuando se conoció la nueva relación de su padre con la periodista. Estuvieron unos meses alejadas pero, en julio de 2022, Riesco reconocía que su relación con Rocío había mejorado e incluso compartieron posado en concierto. Después, su relación ha seguido siendo cordial incluso Marta la entrevistó para 'Fiesta' pero ahora la periodista la acusa de su ruptura. Marta Riesco también parecía llevarse muy bien con David, hermano de Rocío, y con Lola, hija de Antonio David y Olga, y ayudó en la organización de su cumpleaños con polémica incluida. Ahora parece que su historia de amor ha llegado a su fin.

gtres