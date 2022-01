la semana de los famosos en redes

Chris Hemsworth hace caer en la tentación a Elsa Pataky View this post on Instagram A post shared by Chris Hemsworth (@chrishemsworth) La pareja está disfrutando de unas agradables vacaciones por Europa después de su tour por África. Después de recorrer varias ciudades europeas, la pareja ha aterrizado en Reino Unido donde han visitado la casa de 'Hansel y Gretel' donde han comido todo tipo de chucherías.

Rosanna Zanetti y David Bisbal disfrutan de una escapada en pareja View this post on Instagram A post shared by Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) Después de varios años dedicados al 100% al cuidado de sus hijos y a su trabajo, el matrimonio ha podido disfrutar de su primera escapada en pareja tras haber sido padres. David y Rosanna han puesto rumbo al paraíso donde están disfrutando de una de las grandes pasiones del almeriense: el snorkel.

Sandra Barneda gana confianza en sí misma View this post on Instagram A post shared by Sandra Barneda (@sandrabarneda) La presentadora ha compartido una fotografía frente al espejo en el que revela uno de sus miedos, mirarse al espejo. "Cuánto tiempo me ha costado mirarme¡Media vida!y sigo aprendiendo de mi propio reflejo.Cada día, casa noche...", ha escrito junto a la imagen.

Carla Barber presume de embarazo View this post on Instagram A post shared by Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber) La doctora ha compartido varias imágenes en la que podemos ver cómo avanza su embarazo , una barriguita que crece poco a poco y de la que es de Diego Matamoros está muy orgullosa.

Kim Kardashian presume de tipazo View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) La reina del clan Kardashian ha presumido de curvas en bikini durante sus impresionantes vacaciones. Con gafas XL, minúsculo bikini rosa flúor y moreno.

Kiko Rivera extraña a su abuela en su peor momento View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) El hijo de Isabel Pantoja ha compartido una fotografía con su abuela Ana para recordar lo mucho que la extraña. Sobre todo ahora, en un momento delicado profesionalmente, en el que le gustaría un gran abrazo de su abuela para olvidar todo.

Anita Matamoros conoce 'El Rocío' View this post on Instagram A post shared by ANITA (@anitamg) La hija de Kiko Matamoros ha emprendido un viaje muy especial con sus amigas, la creadora de contenidos ha viajado hasta Huelva, concretamente hasta 'El Rocío' junto a su amiga Alba Díaz que se ha convertido en la mejor anfitriona de la joven en tierras andaluzas.

Iñigo Onieva, uno más en la familia de Tamara View this post on Instagram A post shared by Tamara Falcó (@tamara_falco) El novio de la hija de Isabel Preysler ya conoce a uno de sus hermanos Julio Iglesias Jr. y parece haber congeniado muy bien con él. Y no solo eso, su hermana Alejandra Onieva también ha disfrutado de una agradable velada familiar con el hermano de Tamara y varios primos de la joven.

Leo Messi celebra sus 300 millones de seguidores View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi) El jugador de fútbol ha celebrado sus 300 millones de seguidores en redes sociales agradeciendo todo el apoyo a sus fans, que han construido una gran comunidad junto a él.

Ana Obregón y uno de los momentos más felices de su vida View this post on Instagram A post shared by Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial) La actriz ha compartido una instantánea en la que aparece abrazando a su hijo Aless cuando era un bebé. Un momento que recuerda como uno de los más felices de su vida.

Luján Arguelles celebra su cumpleaños View this post on Instagram A post shared by Luján Argüelles (@lujanarguelles) La presentadora ha anunciado que hoy cumple 45 años y lo ha hecho con unas bonitas instantáneas con las que deja claro lo feliz que se siente por todo lo que le queda por vivir.

Yoli recupera poco a poco su rutina View this post on Instagram A post shared by Y♡landa (@loveyolii_) La 'influencer' ha reconocido que desde que tuvo a su hija llevaba mucho tiempo sin poder salir a tomarse algo con sus amigos.

Maximo Huerta y su cumpleaños más especial View this post on Instagram A post shared by MÁXIMO HUERTA (@maximohuerta) Maximo Huerta está celebrando su cumpleaños en el Benidorm Fest, algo que nunca se hubiese imaginado que pudiese pasar y por lo que está muy feliz.

David Bustamante y su tierna imagen con su hija View this post on Instagram A post shared by David Bustamante (@davibusta) El cantante ha compartido una bonita imagen junto a su hija con la que recapacita sobre lo mucho que ha crecido y confiesa lo mucho que le quiere.

María Valverde y su romántica felicitación a su mardio View this post on Instagram A post shared by María Valverde (@soylavalverde) El marido de María Valverde cumple 41 años y ella ha querido aprovechar este momento para dedicarle unas bonitas palabras con las que le recuerda lo mucho que le quiere.

La sensual fotografía de Rosanna Zanetti View this post on Instagram A post shared by Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) La mujer de David Bisbal ha compartido unas sensuales fotografías en las que aparece posando junto a una blusa naranja con la que luce tipazo.

María Patiño y su guiño a Ana Rosa Quintana View this post on Instagram A post shared by ♥ 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖆𝖕𝖆𝖙𝖎ñ𝖔 ♥ (@mariapatino1508) La presentadora ha dedicado unas bonitas palabras a su compañera a través de sus redes sociales. "Ella es energía positiva", ha escrito posando junto a una fotografía de Ana Rosa Quintana.

Julián Contreras, centrado en nuevos proyectos Stories El hermano de Francisco y Cayetano Rivera ha compartido un mensaje para anunciar que pone fin a su etapa en el bingo en el que trabajaba como relaciones públicas desde 2018. Julián cuenta que ha conocido a "buenos compañeros, que se han compartido en grandes amigos", pero quiere "retomar aquellos proyectos que me dan vida y me entusiasman", además de continuar con la promoción de su nuevo libro y centrarse en el siguiente.

Marta López, en bikini en pleno enero Stories La colaboradora televisiva se ha tomado unos días de descanso y se ha escapado hasta Huelva, su ciudad favorita. Allí ha presumido de cuerpazo y de bronceado porque como ella misma cuenta parecía estar en una "primavera eterna".

Luca Onestini, así se relaja View this post on Instagram A post shared by Luca Onestini (@lucaonestini_11) Luca Onestini se alzó con la victoria de la primera edición de 'Secret Story: la casa de los secretos', imponiéndose a Cristina Porta y Gemeliers. Se llevó el maletín y el amor, ya que sigue feliz con su compañera de reality. Que no sabemos si estaba con él en este relajante jacuzzi. Lo que sí está claro es que él estaba de lo más feliz.

Ana María se examina Stories Ana María Aldón se ha convetido en toda una influencer y lo comparte todo con sus seguidores. La mujer de Ortega Cano tenía un examen del Máster de Marketing Digital e Ecommerce y se disculpaba con ellos por su "nerviosismo" estos días. Parece que no le ha salido nada mal, auque no ha desvelado el resultado...

Fonsi Nieto recuerda a su tío el día de su 75 cumpleaños View this post on Instagram A post shared by FONSI NIETO 🇪🇸 (@fonsinieto10) El 25 de enero es una fecha especial en la familia Nieto. Tal día como hoy, el piloto de motos, fallecido en agosto de 2017, hbiera cumplido 75 años y su sobrino Fonsi Nieto ha compartido un precioso mensaje y varias fotos junto a su tío. "FELICIDADES TÍO 🎂 no hay un día que no me acuerde de ti. Lo digo siempre y no me cansaré de hacerlo nunca: solo muere el que se le olvida", ha escrito.

Dulceida pide un deseo View this post on Instagram A post shared by Aida Domenech (@dulceida) La influencer se ha escapado unos días a Roma y, como cualquier turista, ha visita la Fontana de Trevi. Como manda la tradición (si es que quieres volver a la ciudad italiana), tienes que tirar una moneda a la fuente, de espaldas y pedir un deseo... ¿Cuál habrá sido el suyo?

La reflexión de Canales Rivera View this post on Instagram A post shared by Jose Antonio Canales Rivera (@canalesrivera_oficial) "Dicen que los días más importantes son: el día que naces y el día que descubres por qué. Para mi son tres los días más importantes y brindo por ese tercer día", escribe el torero.

La imagen más sugerente de Chiara Ferragni View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) París es estos días la capital de la moda. Las firmas más importantes se dan cita para presentar sus nuevas colecciones y en el front-row no faltan influencers como ella, Chiara Ferragni, que eligió este llamativo look para asistir al desfile de Schiaparelli.

Juan del Val, cualquier sitio es bueno para una siestecita View this post on Instagram A post shared by Juan (@juandelval) "Eso que te entra justo después de comer… ¿Sabéis de lo que hablo, verdad?", ha comentado el escritor junto a esta imagen en la que le han pillado en mitad de una siestecita en la reacción.

Tania Llasera se apunta a una dieta 'detox' View this post on Instagram A post shared by ⚡️Tania Llasera⚡️ (@taniallasera) La presentadora ha compartido con sus seguidores que se ha puesto a dieta pero no para perder peso sino para limpiar su organismo antes de una operación. Patricia Pérez ha sido la persona que le ha preparado la dieta personalizada."Mi cuerpo me está pidiendo a gritos que lo cuide y le estoy escuchando", asegura. ¡Ánimo!

Roberto Leal y su tierna felicitación a su mujer View this post on Instagram A post shared by Roberto Leal (@robertolealg) El presentador saca su lado más romántico para desearle un 'feliz cumpleaños' a su esposa, Sara Rubio, madre de sus hijos, Lola y Leo. "Qué suerte tuve al cruzarme contigo. Talento, bondad y familia" son algunas de las palabras que Roberto le dedica a su mujer. ¡Felicidades!

Alessandro Lequio presume de hija View this post on Instagram A post shared by Alessandro Lequio Sr (@alessandrolequiosr) El colaborador de 'El programa de Ana Rosa', ausente del programa estos días, ha compartido una imagen de su hija Ena en sus redes sociales. Gracias a ella podemos comprobar que la pequeña ha heredado el amor por el golf de su progenitor.

Alexia Rivas presume de retaguardia en Canarias View this post on Instagram A post shared by ALEXIA RIVAS SERRANO (@alexiaarivas) La colaboradora de 'Ya es mediodía' ha decidido 'huir' del frío de la Península y ha disfrutado de unos días de sol en Canarias. Además, ha aprovechado para presumir de retaguardia.

Alba Carrillo, con gafas para verte mejor View this post on Instagram A post shared by Alba Carrillo (@albacarrillooficial) La colaboradora de 'Ya es mediodía' ya está preparando los nuevos exámenes de Criminología pero, entre apuntes y libros, también hay tiempo para algunos selfies en los que demuestra lo bien que le quedan las gafas.

Pilar Rubio y su desayuno más especial View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio) La mujer de Sergio Ramos presume de nuevo color de pelo y de sus rincones favoritos de la capital del Sena. En esta ocasión, compartió con sus seguidores un desayuno muy especial.

Juan del Val habla de su 'fracaso personal' para defenderse de la polémica View this post on Instagram A post shared by Juan (@juandelval) El siempre polémico Juan del Val tuvo unas palabras algo desacertadas en 'El Hormiguero', programa en el que colabora', y al día siguiente ha tenido que salir a explicarse tras hablar de los niños con Altas Capacidades Intelectuales: "No puedo rectificar por haberme reído de unos niños, simplemente porque no lo he hecho. Ni con AACC ni de ninguna condición. Eso no lo haría jamás", se ha defendido, antes de explicarse: "Con lo que ironicé no es con los niños de AACC, sino con los padres que dicen que sus hijos las tienen sin tenerlas. Es decir, todo lo contrario", ha dicho justo antes de confesar que él también sufrió mucho por no haber sido diagnosticado con esta condición de pequeño: "Fui un niño con fracaso escolar estrepitoso a causa de mi diferencia".



Soraya, enamorada como el primer día View this post on Instagram A post shared by SORAYA ARNELAS (@soraya82) La cantante Soraya ha querido compartir unas bonitas instantáneas de su chico, el modelo Miguel Ángel Herrera, para felicitarle su 33 cumpleaños. ¿Se puede ser más guapo? ¡Menudo parejón hacen!

Eduardo Navarrete se muda View this post on Instagram A post shared by Eduardo Navarrete (@eduardonavarreteoficial) El diseñador no puede estar más feliz: ha elegido el madrileño barrio de La Latina para asentarse, aunque no ha especificado si muda su casa o su firma. De momento, asegura que está 'enamorado de su nuevo barrio'.

Lara Dibildos y su 'TBT' View this post on Instagram A post shared by Lara Dibildos (@dibildos_official) La actriz se ha marcado un 'TBT' o 'throwback thursday' de manual o, lo que es lo mismo, un 'recuerdo de jueves', muy popular en las redes sociales este día de la semana para publicar fotos antiguas: "Fotos que aparecen al hacer limpieza y piensas... con esa edad podíamos ponernos lo que quisiéramos", ha dicho con humor.

Cristina Porta, sin frío View this post on Instagram A post shared by CRIS PORTA 🤍🦖 (@cristiporta) La ex concursante de 'Secret Story' ha querido utilizar este frío jueves de enero una foto suya en bikini para recordarnos que ella solita puede subir la temperatura unos cuantos grados. ¡Guau!

Ricky Martin lanza nuevo trabajo... desnudo View this post on Instagram A post shared by Ricky Martin (@ricky_martin) El cantante ha anunciado que justo este jueves sacará nuevo sencillo, llamado 'Otra noche en L.A'. ¿Y cómo lo ha hecho? Completamente desnudo en una bañera. Él sí que sabe de ganchos promocionales... ¿Pegará un petardazo como a los que nos tiene acostumbrados? Las discotecas ya pueden ir calentando motores...



