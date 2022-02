la semana de los famosos en redes

¡Felicidades Palito! View this post on Instagram A post shared by Palito (@palitodominguin) La sobrina de Miguel Bosé nos conquistó a todos con su naturalidad en 'Supervivientes' y el día de su cumpleaños lo ha vuelto a hacer al compartir este precioso post en el que desvela cómo va a celebrar sus 26 vueltas al sol. "Para mi cumplir años es un regalo, un regalo que se me ha otorgado y a otros no. En mi cumpleaños, celebro la vida, y la celebro de la manera que más me gusta, siguiendo viviéndola, en casita, haciendo manualidades, comiendo gofres, con Harry, con mi familia, hoy no hago algo diferente solo por apariencias que no voy a disfrutar", describe Palito, que ya ha recibido las felicitaciones de Marta de Lola, Lara Sajen y Marta López.

Toni Acosta estrena look View this post on Instagram A post shared by Toni Acosta (@acostatoni) La actriz afirma que su vida son "corte de pelo", pero lo que nunca cambiará son sus rizos. "Qué vivan los rizos", comenta junto a la imagen.

¿Quién baila mejor Maestro Joao o Spiderman? View this post on Instagram A post shared by Maestro Joao (@maestro_joao) Se acerca San Valentín y parece que Maestro Joao ya tiene pareja, por lo menos de baile. El vidente ha subido este original vídeo dándolo todo junto a un Spiderman 'virtual'.

Lola Índigo, fan de Britney Spears View this post on Instagram A post shared by lola indigo (@lolaindigo) La cantante y bailarina ha compartido varias imágenes de su viaje a Los Ángeles, con parada en el Paseo de la Fama para hacerse una foto junto a las estrella de Britney Spears. Y es que no cabe duda de que Britney está entre las influencias musicales de la cantante española.

Macarena Gómez presume de mascotas View this post on Instagram A post shared by Macarena Gómez (@macarenagomezofficial) A la actriz le encanta los animales y tal y como ella misma ha confesado en sus ratos libres es granjera y monta a caballo. Además de perros, cerdos y una símpática alpaca -que le regaló su marido-, Macarena también tiene burros. "Quito y Bondadosa me echaban de menos", ha escrito junto a esta imagen con sus animalitos.

Laura Sánchez se apunta al entrenamiento de moda View this post on Instagram A post shared by laurasanchezofi (@laurasanchezofi) Paula Echevarría, Raquel Sánchez y ahora... Laura Sánchez. La modelo y empresaria ha sido otra de las famosas que se ha sumado al 'ballet fit', un entrenamiento que mezcla pasos de ballet con fitness. "Qué manera de engancharme! Acabo reventada, os lo juro, pero qué bien!", comenta junto a varios vídeos.

El duelo de Ana Obregón La presentadora y actriz ha compartido una tierna foto de su madre y a su hijo, acompañada por un precioso texto en el que anima a todos sus seguidores a "amar infinitamente". "El duelo es el precio que hay que pagar por habernos atrevido a amar infinitamente". Pero hay que atreverse a hacerlo y yo os animo a amar infinitamente porque … Todos somos aquellos que perdimos, pero también somos ese mundo que deberíamos crear con aquello que perdimos. Y aunque ahora me parezca imposible, sé que algún día lo haré…...Por ellos", escribe unto a la imagen.

Carmen Borrego comparte la mejor noticia para Kiko Hernández View this post on Instagram A post shared by Carmen Borrego Campos (@carmenborregocampos) La hija de María Teresa Campos ha utilizado sus redes sociales para anunciar el estreno de 'Distinto', el debut en el teatro de su compañero, el 11 de febrero en Torrejón.

Ivana Icardi y sus problemas para hacer fotos View this post on Instagram A post shared by Ivana Icardi Rivero (@ivannaicardi) El buen tiempo no ha acompañado a la ex concursante de 'Supervivientes' y a su chico, Hugo Sierra, durante sus vacaciones en Uruguay. La pareja se escapó con su pequeña Giorgia buscando el sol pero la lluvia y el viento casi les amarga la escapada.

Kiko Rivera, de estreno View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) Un día antes de cumplir 38 años, el hijo de Isabel Pantoja estrenó su nueva canción 'Martes' y quiso compartirlos con su más de 1,1 millones de seguidores.

Jesús Calleja se va a África con Rossy de Palma View this post on Instagram A post shared by JESUS CALLEJA (@jesuscallejatv) El presentador graba nuevas entregas de 'Planeta Calleja' y una de sus protagonistas será la actriz con quien se encuentra en Ruanda para su próxima aventura.

David Bisbal ¿frío yo? View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) Tras sus idílicas vacaciones en el paraíso con su mujer, Rosanna Zanetti, el almeriense ha vuelto al invierno peninsular aunque reconoce que, este año, mucho frío no ha hecho.

Lidia Torrent se escapa a Florencia View this post on Instagram A post shared by Lidia Torrent Anca (@lidiatorrentanca) La presentadora de 'Secret Story' ha hecho turismo por las calles de la ciudad italiana y ha disfrutado de su gastronomía.

Tamara Gorro, espectacular en bikini View this post on Instagram A post shared by Tamara Gorro (@tamara_gorro) La influencer sigue recordando los días de desconexión que pasó en Estados Unidos. Y en esta ocasión ha recuperado una foto en la que posa, espectacular en bikini. "Creedme familia virtual, este día fue el único que pude tomar el sol en EE.UU. El resto, un frío que pela. Y claro, la foto no podía faltar", comenta junto a la imagen. Sus fans han reaccionado con comentarios como "tipazo", "cuerpazo", "guapa" o " eres preciosa !! Y por fuera salta a vista que también". Unas palabras Tamara ha agradecido con cariño.

Anabel con su mejor apoyo View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) Anabel Pantoja no está pasando por su mejor momento. Tras anunciar su separación de Omar Sánchez son muchos los rumores que circulan sobre el exmatrimonio: ¿Hay terceras personas? ¿El motivo de la ruptura ha sido que Anabel no quería tener hijos? La influencer ha pasado unos días en Sevilla, donde asistió al desfile de su amiga Raquel Bollo, y cargó las pilas al lado de la mujer que mejor la conoce: su madre, Merchi.

La cita de Carlos Sobera en Lisboa View this post on Instagram A post shared by Carlos Sobera (@carlossobera) El presentador no necesita ir a 'First Dates' para encontrar el amor. Él ya lo encontró hace más de 15 años, junto a la abogada y productora teatral Patricia Santamaría. El matrimonio ha disfrutado de unso días de desconexión en Lisboa, justo cuando se cumplen dos años desde que Patricia sufiera un ictus del que no le ha quedado ninguna secuela.

Virginia y Manuel, excursión por la sierra de Cádiz View this post on Instagram A post shared by Virginia Troconis (@virtroconis) Virginia Troconis y Manuel Díaz 'El Cordobés' han celebrado 18 años de amor y lo han hecho en uno de los pueblos blancos más bonitos de la Sierra de Cádiz: Vejer de la Frontera. "Me cautivó, súper recomendable… un pueblo con mucho encanto. El sitio escogido para celebrar nuestro 18 aniversario. Por muchos años mi vida", comenta la venezolana junto a las imágenes. Una foto a la que el torero ha reaccionado con varios emoticonos con ojos de corazón.

Manu Tenorio y su problema con las zapatillas View this post on Instagram A post shared by Manu Tenorio (@manu_tenorio1) Si es que las prisas son muy traicineras y te puede pasar lo que le ha pasado a Manu Tenorio que no se ha puesto un modelo de zapatilla distinto en cada pie. "Pues esto pasa cuando no tienes la cabeza donde la tienes que tener! ¿Os ha ocurrido alguna vez?", pregunta el cantante a sus seguidores.

Lucía Rivera, al natural View this post on Instagram A post shared by Lucia (@luciariveraromero) "Qué entre más luz", comenta la modelo junto a estas imágenes en blanco y negro. La hija de Blanca Romero ha heredado la belleza de su madre y así lo demuestra posando con su melena suelta y natural y sin maquillaje.

Norma Ruiz, de paseo con su bebé View this post on Instagram A post shared by Norma Ruiz (@normaruizita) La actriz y su pareja, Bosco James, se convirtieron en padres de una niña, Alma, en abril de 2021, y no pueden estar más felices. Así de sonriente posaba Norma durante un paseo con su hija por una de las zonas más turísticas de Córdoba.

Rosa Benito, ¿investigada? View this post on Instagram A post shared by Rosa Benito (@rosapepioficial) En una publicación en la que no ha admitido comentarios, la que fuera cuñada de Rocío Jurado ha confesado que la Brigada Anticorrupción le ha hecho una visita a su casa de Madrid.

Adriana Abenia inaugura la Operación Bikini View this post on Instagram A post shared by Adriana Abenia (@adrianaabenia) Se ha abierto la veda y, después de una lesión en el glúteo y el piramidal, ha estrenado gimnasio con selfie incluido. "Ahora solo hace falta que el músculo piramidal y mi glúteo derecho vuelvan a su ser, llevo un mes con el culo lesionado"

¡Amín celebra su cumpleaños! View this post on Instagram A post shared by Hiba Abouk (@hiba_abouk_) La actriz Hiba Abouk ha celebrado una de las mejores fechas del año: el cumpleaños de su hijo Amín, su "persona favorita". Con una sonrisa en los labios y su avanzado embarazo, ha celebrado el cumpleaños de su hijo con globos y tarta. "Eres lo mejor que nos ha pasado y siempre lo serás, te amamos", ha escrito.

La felicitación de Marta Hazas View this post on Instagram A post shared by Marta Hazas (@martahazas) También Javier Veiga está cumpleaños y su mujer no ha dudado en compartir un tierno momento, y divertidos vídeos en una galería en su cuenta de Instagram que ha despertado las risas y el cariño de sus seguidores a partes iguales.

Alba, la mejor modelo de Vicky Martín Berrocal View this post on Instagram A post shared by Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal) La diseñadora ha apostado por su hija para vestir uno de sus monos. Un diseño elegante en blanco con el que la joven ha "desfilado" por las calles de la ciudad.

Elena Furiase comparte un dulce momento View this post on Instagram A post shared by Elena Furiase (@elenafuriase) La actriz ha presumido de barriguita en un momento muy tierno en los momentos previos a acudir a la boda de unos amigos.

La familia Beckham aumenta View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) Victoria Beckham ha compartido el nuevo miembro de la familia: un conejito que ha adoptado su hija Harper.

París, la ciudad del amor View this post on Instagram A post shared by SOFIA💫 (@sofia_suescun) Sofía Suescun y Kiko han viajado a París y han compartido unas entrañables fotografías con la Torre Eiffel de fondo y varios paisajes encantadores.

La Dr Carla Barber descansa en la playa View this post on Instagram A post shared by Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber) La influencer ha presumido de una incipiente barriguita de embarazada en unos posados en la playa de Gran Canaria que ha dejado boquiabiertos a todos.

Toñi Moreno presume de hija View this post on Instagram A post shared by Toñi Moreno (@tmoreno73) La presentadora ha compartido un tierno momento con su hija recién despertada de la siesta. ¡Tres horas!, confesaba la presentadora. Eso sí es aprovechar el fin de semana.

