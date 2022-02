Belén Esteban Gtres La colaboradora de 'Sálvame' ha sido una de las primeras en desfilar por el photocall del debut de Raquel Bollo, quien ha presentado sus primeros diseños en el SIMOF 2022.

Anabel Pantoja Gtres A pesar del mal momento que está atravesando tras la confirmación de su divorcio, la prima de Kiko Rivera e Isa Pi ha compartido el gran debut de su amiga, a quien ha arropado desde el primer minuto.

Norma Duval, Fiona Ferrer y Carmen Lomana Gtres Las grandes divas del estilo en televisión han acompañado a la diseñadora en su debut poniendo una nota de color entre las invitadas.

Irene Rosales y Luis Rollán Gtres En medio de los rumores sobre su posible distanciamiento con su marido, Kiko Rivera, Irene ha acudido a la pasarela para mostrar su apoyo a Raquel Bollo. Y lo ha hecho acompañada por Luis Rollán, dejando a su marido en casa envuelto en polémica.

Olga Moreno Gtres La ex de Antonio David acudió al desfile con una sonrisa en los labios y confesó a Diez Minutos que se encuentra bien en estos momentos, a pesar de todo, ¿tiene planes de reconciliación?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io