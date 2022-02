Luz Casal, su primera vez en los Goya Gtres La cantante y compositora cuenta con un premio Goya a Mejor Canción Original por la cinta de animación 'El bosque animado' pero esta es la primera vez que acude a la gala (en la que ha actuado) porque tal y como ha contado a su llegada, el día que estaba nominada tenía tantos nervios que decidió no acudir a la gala.



El momento 'tierra trágame' de Paula Usero Captura La actriz era la encargada de anunciar a los nominados a Mejor Actor Revelación. Estos, como sorpresa, antes de conocer al ganador, recibieron videos de sus familiares y amigos para mostrarles su apoyo. Pero... un vídeo falló y Paula Usero se quedó en blanco. Solo acertó a decir: "Ups".

Javier Bardem, emocionado Gtres Pilar Bardem falleció en julio de 2021 y Mariano Barroso, durante su discurso, la ha recordado. Sus palabras han emocionado a su hijo, Javier Bardem.

Joaquín Sabina regresa a los escenarios Gtres En el mismo día de su 73 cumpleaños y dos años después de subirse por última vez a un escenario, el gran artista jienense a vuelvo a deleitarnos con su música. Lo ha hecho emocionado y acompañado a la guitarra por Leiva, que logró el Goya a Mejor Canción Original en 2018 por 'La llamada'.



Eduardo Casanova y su llamativo traje Gtres El actor y director ha sido uno de los más arriesgados en la alfombra roja con este original traje de Mans, en el que destacan los lazos con flechos de color rosa, un tono con el que Eduardo se siente identificado y que también lo ha llevado en el pelo.

Verónica Echegui dedica su premio a su honor Gtres "Álex, que lo coproduce, ha estado conmigo desde el principio. Siempre está. ¡Cuánto me alegro de estar creciendo a tu lado! Te amo", ha dicho la actriz al recoger el Goya a Mejor Corto de ficción por 'Tótem Loba' del que es directora.

María José Llergo y su saludo a Penélope Cruz Gtres La cordobesa ha conseguido el Goya a la Mejor Canción Original por 'Te espera el mar', de la película 'Mediterráneo'. La cantante ha recordado a aquella "María José pequeñita" que luchó y soñó "por estar algún día en un sitio como este" y timídamente ha saludado a Penélope Cruz, que le ha devuelto el saludo.

Las joyas de Nieves Álvarez Gtres La modelo y presentadora ha vuelto a deslumbrar en la alfombra roja de los galardones más importantes del cine español. Además de su vestido Alta Costura de Stéphane Rolland, destacaban sus joyas de Bvlgari, que pertenecieron a una reconocida actriz de Hollywood.

Ángela Cervantes, hermana de Álvaro Cervantes Gtres La actriz, que estaba nominada a Mejor Actriz Revelación por su papel en 'Chavalas', es hermana del actor Álvaro Cervantes, que no podía ocultar su emoción al llegar a la gala. "Estoy más emocionado que si me nominaran a mí. Esta acogida del cine español yo lo viví hace muchos años y es un momento muy especial, poder acompañarla... Están mis padres, estamos en Valencia desde ayer y lo estamos disfrutando mucho", dijo a su llegada a la gala, recordando además que estuvo nominado a los 19 años.

Los 4 españoles nominados a los Osca Gtres Entre vítores y aplausos han sido recibidos en la alfombra roja los 4 españoles nominados a los Oscar. Penélope Cruz y Alberto Iglesias por 'Madres paralelas'; Javier Bardem por 'Being The Ricardos'; y Alberto Mielgo -sin nominación en los Goya- por 'El limpiaparabrisas'.

