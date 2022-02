Cayetano Rivera, el mejor apoyo de Lucía Rivera View this post on Instagram A post shared by Cayetano Rivera (@cayetanorivera) Cayetano Rivera se siente muy orgulloso del trabajo de la joven y así ha presumido de ella en su Instagram. La modelo explicaba en sus redes sociales que sufre de ansiedad desde que era muy pequeña.

Anna Padilla se va de escapada View this post on Instagram A post shared by ANNA PADILLA (@annafpadilla) La hija de Paz Padilla junto a su chico y otra pareja de influencer han hecho una pequeña escapada a Segovia y han disfrutado de la gastronomía, de los ciudadanos, de los paisajes que tiene esta bonita ciudad.

Cristina Porta viaja a París View this post on Instagram A post shared by CRIS PORTA 🤍🦖 (@cristiporta) ¿Qué hay más bonito que el amor? No hay duda que Cristina Porta está muy enamorada de su Luca. Por lo que su viaje a París es puro ocio, no para volver a enamorarse.

Máximo Huerta hace de modelo View this post on Instagram A post shared by MÁXIMO HUERTA (@maximohuerta) Tras pasar unas semanas complicadas por la hospitalización de su madre, el presentador se ha animado este miércoles ha sacar su lado más coqueto. Máximo Huerta esta hecho todo un influencer enseñando sus looks.

Cristina Pedroche te muestra los mejores ejercicios View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) La colaboradora de 'Zapeando' te da los mejores consejos para ejercitar su cuerpo si estás mucho tiempo sentado frente al ordenador.

Anabel Pantoja: Toda una gavilana View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) Este miércoles 16 de febrero era el gran día en el que podremos disfrutar de nuevo de una de las series que más nos cautivó: Pasión de Gavilanes. Los colaboradores de 'Sálvame' han estado ensayando toda la semana para hacer una coreografía muy TOP.

Sara Carbonero detrás de las cámaras View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) Febrero y nuevos proyectos. Sara Carbonero parece estar inmersa en un nuevo trabajo delante de las cámaras. "Dicen que el secreto está en las ganas pero también en la gente que cree en ti y que te impulsa y yo tengo la suerte de estar muy bien rodeada", daba pistas en su Instagram la influencer.

Alba Díaz en Disney View this post on Instagram A post shared by ALBA (@albadiazmartin) Parece que febrero es el mes de los viajes. La joven influencer Alba Díaz se encuentra disfrutando de unos mágicos días en Disneyland París. ¡Qué envidia!

Claudia, hija de Raquel Revuelta, recuerda a su padre View this post on Instagram A post shared by Claudia Ula (@claudiaula) La joven ha compartido una emotiva publicación con varias instantáneas en las que aparece con su padre, fallecido hace dos años. "Todos los días recuerdo cosas bonitas que hacía contigo", ha confesando dejando claro que nunca le olvida.

Carlos del Amor y su 'incidente' en los Goya View this post on Instagram A post shared by Carlos del Amor (@cdelamor_) El periodista se ha convertido en 'viral' después de compartir una instantánea en la que muestra el problema que tuvo con el cable de su micrófono. Un lío del que consiguió salir gracias a la ayuda de Penélope Cruz.

Sonsoles Ónega presume de su amor por César Vidal View this post on Instagram A post shared by Sonsoles Ónega (@sonsolesonega) La presentadora ha compartido una instantánea en la que aparece sonriendo tirada en el césped. Aunque no se le vea, lo cierto es que en ella ha etiquetado a César Vidal, y es que parece que él es el motivo de su sonrisa.

Marta López Álamo celebra su 25 cumpleaños View this post on Instagram A post shared by MARTA ÁLAMO (@martalopezalamo) La 'influencer' está de celebración. La joven ha anunciando que cumple 25 años y ha querido festejarlo dando las gracias a todas las personas que se han acordado de ella en este día tan especial.

Violeta Mangriñán presume de 'tripita' en las Maldivas View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) La 'influencer' ha compartido unas instantáneas en las que muestra lo mucho que ha disfrutado en las Maldivas. Unas imágenes donde se empieza a notar su 'tripita' aunque ha confesado que no sabe si está preparada para subir aquellas en las que más se nota lo mucho que le ha crecido.

David Bisbal felicita a su hija View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) El cantante ha compartido una bonita instantánea en la que aparece junto a su hija para felicitarle por su 12 cumpleaños.

Kiko Hernández celebra el éxito de 'Distinto' View this post on Instagram A post shared by Kiko Hernández (@kikohernandeztv) El colaborador de 'Sálvame' estrenó el pasado 11 de febrero su obra 'Distinto' y colgó el cartel de 'No hay entradas'. Para celebrar el éxito, disfrutó de un plan especial de domingo: sol y barbacoa.

Carmen Lomana estrena corte de pelo View this post on Instagram A post shared by carmen_lomana (@carmen_lomana) La colaboradora se apunta al 'long bob', el corte de pelo que querrás copiar y que es ideal para cualquier edad.

Gloria Camila comparte sus intenciones View this post on Instagram A post shared by • GLORIA ORTEGA • (@gloriacamilaortega) La hermana de Rocío Carrasco intenta olvidar las polémicas familiares compartiendo imágenes de su visita a París. Junto a la foto, ha escrito una cita de Voltaire. "Proclamo en voz alta la libertad de pensamiento y muera el que no piense como yo" ¿Es un mensaje velado para alguien?



Máximo Huerta muestra las flores recibidas por su madre View this post on Instagram A post shared by MÁXIMO HUERTA (@maximohuerta) El presentador continúa volcado en el cuidado de su madre que se recupera tras sufrir un aparatoso accidente con rotura de cadera. Tras unos días en el hospital, Máximo y su progenitora ya están en su casa y los amigos del valenciano les desean lo mejor con flores.

Tamara Falcó, de París a Nueva York View this post on Instagram A post shared by Tamara Falcó (@tamara_falco) La marquesa de Griñón no para. Tras unos días en la capital de Francia, ha viajado hasta la ciudad de los rascacielos para disfrutar del desfile de Carolina Herrera.

Beatriz Trapote abre las puertas de su casa View this post on Instagram A post shared by Beatriz Trapote (@beatrapote) La mujer de Víctor Janeiro explica sus rutinas de limpieza como ama de casa y aprovecha para enseñarnos un rincón de su cocina. La periodista reconoce que ser trimadre, ama de casa y empresaria, no es fácil.

Alba Díaz se escapa a París View this post on Instagram A post shared by ALBA (@albadiazmartin) ¿Hay mejor manera de celebrar el 14 de febrero que con una escapada a la capital francesa? Eso ha debido de pensar la hija de El Cordobés y Vicky Martín Berrocal que viajó a la capital del Sena en un día tan especial. ¿Fue por trabajo o amor?

Omar Montes, orgulloso de su colaboración con C.Tangana View this post on Instagram A post shared by OMAR MONTES (@omarmontesofficial) El de Pan Bendit0 y 'El Madrileño' han trabajado en un tema juntos que promete ser todo un éxito 'La culpa' se vaticina como una de los nuevos éxitos de este dúo galáctico que hasta luce el mismo outfit.

Sofía Suescun comparte una instantánea de Kiko Jiménez desnudo View this post on Instagram A post shared by SOFIA💫 (@sofia_suescun) La reina de los realities ha compartido una imagen de su viaje a París en la que aparece ella en albornoz y su chico desnudo mientras se ducha. Una imagen de lo más sensual a la que ha titulado 'del carrete de París'.

El incidente de Sonia Ferrer en el coche View this post on Instagram A post shared by Sonia Ferrer (@soniaferrer) A la presentadora le ha pasado algo de lo más surrealista esta semana y no ha sido otra cosa que una cabra se ha metido en su coche. La joven ha compartido un vídeo en el que se puede ver al animal en su vehículo.

Marisa Jara cuenta los días para conocer a su bebé View this post on Instagram A post shared by MARISA JARA (@marisajarab) La modelo ha compartido unas instantáneas en la que posa feliz acariciando su barriguita contando los días o las horas que le quedan para dar a luz a su primogénito.

Tamara Falcó felicita a su mami View this post on Instagram A post shared by Tamara Falcó (@tamara_falco) La marquesa de Griñón ha compartido una bonita instantánea junto a su madre en la que aparecen abrazadas con la que ha felicitado a su progenitora. "Feliz cumple a la mejor mami del mundo', ha escrito la joven junto a la imagen.

Juntos otra vez Instagram Después de varias semanas separados, Tamara Falcó e Iñigo Onieva han vuelto a reencontrarse. La pareja ha compartido una romántica velada y después una gran fiesta con amigos. También han tenido tiempo para celebrar el cumpleaños de Isabel Preysler junto a ella.

Helena Resano echa de menos al equipo de peluquería y maquillaje View this post on Instagram A post shared by Helena Resano (@helenaresano) "Ómicron nos obligó a volver al automaquillaje y autopeluqueria. Ellas, las que saben, nos han ido guiando cada día para que el resultado no fuera demasiado desastroso. Emocionalmente era como volver al principio de la pandemia pero en la vida, como en todo, el humor es el mejor aliado. El lunes por fin volvemos a sus manos y hoy me han dado el diploma que me valida estos dos meses. Algunas han sido más duras que otras en las notas finales 😂", escribe junto a esta imagen con el secador.

Sara Sálamo inculca su pasión por el cine a sus hijos View this post on Instagram A post shared by Sara Sálamo (@sarasalamo) La actriz ha compartido una tierna imagen junto a sus dos hijos con Isco Alarcón a los que han llevado al cine. Un plan familiar de lo más cultural que demuestra su pasión por el séptimo arte.

Alexia Rivas vuelve a Canarias View this post on Instagram A post shared by ALEXIA RIVAS SERRANO (@alexiaarivas) La colaboradora de televisión, famosa por el escándalo Merlos, ha compartido una imagen en bikini desde Canarias, donde se ha escapado otra vez para disfrutar de sus playas y su buen clima. Y quién sabe para si quedar con su amigo Omar Sánchez, destrozado tras su separación de Anabel.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io