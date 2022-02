Tamara Falcó felicita a su mami View this post on Instagram A post shared by Tamara Falcó (@tamara_falco) La marquesa de Griñón ha compartido una bonita instantánea junto a su madre en la que aparecen abrazadas con la que ha felicitado a su progenitora. "Feliz cumple a la mejor mami del mundo', ha escrito la joven junto a la imagen.

Omar Montes, orgulloso de su colaboración con C.Tangana View this post on Instagram A post shared by OMAR MONTES (@omarmontesofficial) El de Pan Bendit0 y 'El Madrileño' han trabajado en un tema juntos que promete ser todo un éxito 'La culpa' se vaticina como una de los nuevos éxitos de este dúo galáctico que hasta luce el mismo outfit.

Sofía Suescun comparte una instantánea de Kiko Jiménez desnudo View this post on Instagram A post shared by SOFIA💫 (@sofia_suescun) La reina de los realities ha compartido una imagen de su viaje a París en la que aparece ella en albornoz y su chico desnudo mientras se ducha. Una imagen de lo más sensual a la que ha titulado 'del carrete de París'.

El incidente de Sonia Ferrer en el coche View this post on Instagram A post shared by Sonia Ferrer (@soniaferrer) A la presentadora le ha pasado algo de lo más surrealista esta semana y no ha sido otra cosa que una cabra se ha metido en su coche. La joven ha compartido un vídeo en el que se puede ver al animal en su vehículo.

Marisa Jara cuenta los días para conocer a su bebé View this post on Instagram A post shared by MARISA JARA (@marisajarab) La modelo ha compartido unas instantáneas en la que posa feliz acariciando su barriguita contando los días o las horas que le quedan para dar a luz a su primogénito.

