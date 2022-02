Alba Díaz estalla ante las críticas Instagram La joven ha contestado a un comentario en el que han criticado su físico asegurando que no ha heredado la genética de ninguno de sus padres. Ella, muy segura de sí misma, ha dejado claro que no le afectan estos comentarios, pero que hay personas a las que le pueden hacer mucho daño. "No es normal que hoy en día haya gente que viva cohibida, infeliz, triste, impotente, llorando en una esquina sin querer salir de casa, o sin poder abrirse a su familia por miedo... o incluso quitándose la vida", ha escrito. "Ya está bien. Por todos esos niños que sufren bullying en el cole, por la gente que lo sufre en el trabajo, en casa.... BASTA YA", ha recalcado.

Elsa Pataky, orgullosa de su hija View this post on Instagram A post shared by Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) La actriz española se ha mostrado muy orgullosa de su hija mayor, India Rosa. La pequeña comparte con ella su pasión por los caballos. La niña posa feliz junto a sus trofeos y Elsa muestra algunas de las imágenes de su hija en competiciones hípicas. "Orgullosa de mi pequeña amazona", escribe la intérprete junto a estas imágenes.

Pura química entre la pareja View this post on Instagram A post shared by Alex Gonzalez (@alexgonzalezact) El actor ha mostrado una de las escenas del rodaje de 'Toy Boy 2' en la que queda patente la complicidad que existe entre él y su chica. La pareja está de lo más enamorada y no puede evitar mostrar su amor hasta en la grabación de la serie.

Las patatas de la Esteban llegan a Las Vegas View this post on Instagram A post shared by Belén Esteban (@belenestebanmenendez) Belén Esteban está dispuesta a conquistar el mundo entero con 'Sabores de la Esteban' su marca de patatas que ya ha cruzado las fronteras de nuestro país. Primero fue Dubái y ahora parece que sus aspiraciones se centran en el país americano.

La paciencia de José Bono con su hija View this post on Instagram A post shared by Amelia Bono (@ameliabono) El exministro de Defensa tiene una paciencia infinita con la nueva faceta de su hija como Tiktoker... Amelia pone a prueba a su padre con divertidos vídeos virales que encuentra en esta plataforma social.

Cristina Pedroche se apunta al maquillaje viral View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) La presentadora ha compartido una fotografía en la que la podemos ver con unas pequeñas mariposas en los ojos que forman parte de un maquillaje que está de moda y se está convirtiendo en viral.

