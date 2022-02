Paz Padilla feliz junto a su hijo y su yerno Gtres En medio de la incertidumbre sobre su futuro en televisión, la presentadora ha decidido acudir a este gran evento junto a su hija y su yerno. Una cita donde se les ha podido ver a los tres muy cómplices haciéndose varias fotografías y al que han decidido acudir conjuntados con las mismas tonalidades.

Nerea Garmendia Gtres Otra de las famosas que no ha querido perderse esta cita tan especial ha sido la actriz Nerea Garmendia que ha acudido con un conjunto blanco al que ha decidido dar un toque de color con su bolso naranja.

María Escoté Gtres Con un llamativo 'look' floral, María Escote ha posado de lo más sonriente en el photocall de los ELLE Talks.

Macarena Olona Gtres La política y abogada Macarena Olona ha asistido a este evento luciendo una camisa y un pantalón negro que ha acompañado con una chaqueta de cuero de color rojo.

Anita Matamoros Gtres Con un 'look total black' y gafas, la hija de Kiko Matamoros ha coincidido con Paz Padilla, Anna Ferrer y el resto de famosos en esta gran fiesta.

Isabel Hernaez Gtres La influencer y discreta novia de Carlos Sainz hijo ha acudido a este evento con un 'look' vaquero.

Flora González Gtres La periodista ha acudido a este evento de lo más elegante luciendo un conjunto de pantalón corto y chaqueta que ha completado con una camisa blanca.

Fiona Ferrer Gtres Fiona Ferrer también ha querido estar presente en esta importante cita.

Eugenia Osborne Gtres Luciendo unos pantalones de cuero negro y una camiseta de mangas anchas en tono grisáceo, la hija de Bertín Osborne ha querido estar presente en el evento de 'Elle'.

Erea Louro Gtres La estilista que triunfa en Instagram, Erea Louro, ha estado presente en este acto luciendo una chaqueta verde y unos pantalones de cuadros.

Cristina Gullón Gtres La periodista Cristina Gullón también ha estado presente apostando por el blanco en sus pantalones.

Begoña García Gtres Begoña García ha sido otra de las famosas que han decidido lucir un 'look' en tonos blancos para esta cita tan especial.

Beatriz Ordovas Gtres Con un traje de chaqueta rojo y una camisa azul, Beatriz Ordovas ha sido una de las encargadas de hablar en este acto de 'Elle'.

Andrés Reisinger Gtres El artista y director en Reisinger Studio, criptoartista, también ha sido uno de los encargados de compadecer en este acto al que ha asistido con un 'look total black'.

