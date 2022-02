Así vive Paz Padilla la incertidumbre sobre su futuro en televisión

Paz Padilla lleva casi tres semanas sin pisar Telecinco. La monumental discusión que protagonizó con Belén Esteban por culpa de la utilidad de las vacunas contra el Covid terminó con la humorista marchándose del plató súper enfadada y desde entonces no se ha sabido nada de ella. Ni la cadena ni la gaditana se han pronunciado. De ahí, que muchos aseguren que su futuro, al menos en 'Sálvame', esté en el aire. La decisión no es unilateral. Al parecer, Paz no tiene ganas de volver y los directivos tampoco han movido ficha para convencerla. Todo lo contrario. Han hecho un nuevo fichaje sorpresa para reforzar el programa. Se trata de Adela González Acuña, una periodista todoterreno que se estrenó frente a las cámaras de Telecinco el pasado 7 de febrero.

Pese a esto, la gaditana renovó hace poco su contrato de cadena, pero aun así, según ha sabido DIEZ MINUTOS, nadie la ha llamado para que vuelva a su puesto de trabajo. Tanto ella como la cúpula parece que se están dado un tiempo para reflexionar sobre lo sucedido y decidir los pasos en un futuro. Mientras tanto, Paz ha estado volcada en su marca de ropa, en el teatro y en su hija Anna, a la que está muy unida. Nuestra revista te cuenta con FOTOS EXCLUSIVAS, los planes de la presentadora y actriz de los últimos días.

Agencias

De momento, mientras su futuro en 'Sálvame' se aclara, Paz Padilla sigue su vida. Hace unos días, la vimos acudir al notario. Y después se marchó a casa sola. Quizás a pensar en su futuro. La continuidad de Paz en la cadena es una realidad impuesta, hoy por hoy, por su contrato, pero eso no significa necesariamente que tenga que hacer pantalla. La presentadora podría aguardar en su casa la llegada de un proyecto mejor o, simplemente, la fecha de la finalización de su contrato. Además, el pasado fin de semana quedó a comer con un amigo y con su entrenadora personal en una terraza de Madrid.

Agencias



Padilla acudía a este almuerzo después de haber estado la noche anterior de fiesta hasta las cuatro de la madrugada en Picalagartos, un local muy conocido en el centro de Madrid, tal y como subió ella misma a sus redes sociales. La gaditana ha encontrado en sus amigos sus mejores apoyos después de todo lo que le ha ocurrido en televisión. Además de sus amigos, la actriz y presentadora tiene un apoyo incondicional en su hija Anna, que se acaba de someter a una rinoplastia y que arrasa como influencer. Hace unos días, la joven participó en un nuevo espacio de Atresmedia hablando de salud mental. Y hay quien ha visto en esta colaboración algo más allá... Dicen que quizás podría servirle a Padilla para abrirse camino en la competencia…

