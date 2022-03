Rosa echa la vista atrás y reflexiona sobre su primer disco View this post on Instagram A post shared by Rosa López (@rosalopezoficial) "Hola familia. Estamos de cumpleaños, y es que mi primer disco 'Rosa' cumple 20 años (un día de estos se independiza😂). Leo esas palabras de agradecimiento y me reitero en ellas: sin mi familia, mi Granada, mis compañeros, mis profesores y todos los mencionados, no hubiese sido posible romper tantos récords como se rompieron con ese disco. Han sido muchos años en los que esas maravillosas canciones que lo componen me han ido acompañando, y lo seguirán haciendo. Guardo muchos recuerdos con amor y cariño de ese primer año que compartimos, giras, firmas y entrevistas por todos los rincones", escribe Rosa junto a la imagen. Además, celebra su aniversario brindando "por otros 20 años juntos" y recondando que está deseando ver a todos sus seguidore en su gira 'Fénix'.

Laura Escanes, orgullosa de su marido View this post on Instagram A post shared by LAURA ESCANES (@lauraescanes) El próximo 6 de abrl sale a la venta el nuevo libro de Risto Mejide, 'Manual de segundos auxilios' y su mujer, Laura Escanes, ya puede presumir de tener una copia entre sus manos. Y no un ejemplar cualquiera, sino uno dédica de puño y letra del presentador. ¡Y qué dedicatoria! "Para el amor de mi vida. Mi verdadero auxilio. Te amo #toelrato", se lee en la imagen. Ella ha escrito junto a la foto, en blanco y negro: "Orgullosa de ti. Te amo y te admiro tanto".

Luis Cepeda, en el Camino de Santiago View this post on Instagram A post shared by Luis Cepeda (@cepeda) El cantante gallego está en su tierra pero no para dar un concierto, sino por un motivo muy especial: hacer el Camino de Santiago. Perfectamente preparado con una mochila, ropa de montaña y sombrero, el exconcursante de 'OT 2017' confiera que el primer día ha sido "tranquilito".

La familia numerosa de Sonia Ferrer View this post on Instagram A post shared by Sonia Ferrer (@soniaferrer) "Esta mañana hemos acompañado todos a Larua al cole..." ha escrito la presentadora junto a esta instantánea en la que presume de familia numerosa con sus dos perritos, Parche y Duna, y su cabritillo, que ya es uno más en la familia.

Kiko Matamoros toma una drástica decisión View this post on Instagram A post shared by Kiko Matamoros - OFICIAL (@kiko_matamoros) El colaborador televisivo quiere participar en 'Supervivientes' sí o sí. Y su para ello tiene que tomar unas drástica decisión -que a la larga agradecerá-, lo hace. "Despidiéndome del tabaco para siempre y del sol de Maldivas por un tiempo", escribió en sus redes. Kiko no ha confirmado ni desmentido su participación en 'Supervivientes 2022', pero sí ha dicho: "Mi participación en Supervivientes es un sueño por cumplir, en ningún caso una insoportable pesadilla". Y está claro que en Cayo Cochinos no podrá fumar.

Alba Díaz lo cuenta TODO sobre sus tatuajes View this post on Instagram A post shared by ALBA (@albadiazmartin) La hija de Manuel Díaz 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal se ha sincera con sus seguidores en Instagram y les ha mostrado todos sus tatuajes y qué significa. Sin duda, dos de los más importantes son los que se ha hecho en honor a sus padres. "'Victoria': mi primer tatuaje, me lo hice con mi madre. Yo me puse Victoria y ella Alba (...). 'Arte', desde que nací he visto mucho arte, he sido una privilegiada en ese sentido, desde mi padre toreando a mi madre diseñando", comenta junto a las imágenes.

Jorge Cadaval y su marido le ponen humor al tortazo de Will Smith View this post on Instagram A post shared by Jorge Cadaval Perez (@jorgecadaval) Desde que Will Smith golpeó a Chris Rock en la 94 gala de los Oscar los memes no se han hecho esperar. El humorista y su marido, el actor Ken Appledorn han subido un vídeo a TikTok en el que emulan el momento e incluso bailan y rapean. "Un poquito de Will Smith 👋#gilipollezdeldia❤️ #buscandounasonrisa", comenta el humorista sevillano.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io