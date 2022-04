Juan del Val contesta a las críticas View this post on Instagram A post shared by Juan (@juandelval) El marido de Nuria Roca ha compartido en su cuenta de Instagram una interesante reflexión sobre la monarquía y la religión, en la que no ha dudado en calificarse como ateo y republicano después de las críticas que ha recibido por haber acudido a una almuerzo con los Reyes. Algo que para él no tiene nada que ver con el respeto que pueda sentir por los creyentes y por la monarquía. "Sí, soy republicano y sí, respeto profundamente al Rey Felipe VI porque es el Jefe del Estado de mi país", comienza explicando Juan del Val. El escritor continua su alegando explicando que también es ateo. "sí, soy ateo y sí, respeto profundamente a los creyentes y a sus creencias. ¿Es tan difícil de entender? Los Reyes me invitan a una recepción y acudo. Del mismo modo que voy a la iglesia cuando me invitan a una boda, a un bautizo y a un funeral. Por respeto (y porque me da la gana, claro)". El colaborador de 'El Hormiguero' zanja su reflexión de manera contundente sobre el color de su corbata, que también ha sido cuestionado, "no, no me puse una corbata verde como 'guiño' al Rey, aunque podría haberlo hecho y sí, podría haberme puesto una corbata morada sin ser un 'guiño' al republicanismo, aunque también podría haberlo hecho. El sectarismo es un síntoma de la estupidez; el respeto lo es de la inteligencia".

Anita Matamoros se lo pasa 'pipa' en la nieve View this post on Instagram A post shared by ANITA (@anitamg) Ajena a la participación de su padre en 'Supervivientes', la joven se encuentra disfrutando de unos días en la nieve. Las últimas bajadas de la temporada antes de dar la bienvenida a la época de bikinis.

David Bisbal, feliz con su último éxito View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) La canción que el cantante ha dedicado a su madre se está convirtiendo en todo un éxito. "Se nos rompió el amor" se posiciona como uno de los grandes éxitos musicales de la temporada.

Eva González se pone flamenca para al feria de su pueblo View this post on Instagram A post shared by Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial) La presentadora de 'La Voz' ha compartido una imagen en la que aparece vestida de flamenca para la feria de su pueblo y cita una canción del arrebato.

La reflexión de Sara Carbonero sobre Malú View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) La periodista ha compartido una imagen de su entrevista con la artista y solo ha tenido palabras de admiración para ella.

