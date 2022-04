Los Reyes, sin mascarilla Ana Ruiz Desde el pasado 20 de abril no es obligatorio el uso de mascarillas en interiores desde que comenzó la pandemia. De ahí que, a su llegada al besamanos antes de pasar al almuerzo, los Reyes no la llevasen, al igual que sus invitados. Para la ocasión, Letizia ha recuperado el vestido de Pertegaz que estrenó en uno de los actos de los Premios Princesa de Asturias de 2019. Un modelo en color gris perla,con un llamativo bordado de flores en tonos salmón, negro y blanco, largo midi, mangas abullonadas y una gran lazada al cuello.



Paz Padilla Gtres La presentadora ha acudido a este evento, al que solo estaban invitiados un selecto grupo de escritores y editores por el éxito de su libro, 'El humor de mi vida'. Para la ocasión, Paz ha elegido un sobrio pero elegante conjunto de pantalón y blusón en colores que nunca fallan: blanco y negro.

Juan del Val Ana Ruiz El periodista y escritor triunfa con todas sus novelas, de ahí su presencia en esta cita. Con su último libro, 'Delparaíso', ha cosechado un gran éxito, tanto que ya hay un proyecto para adaptarla a serie de televisión.

Sandra Barneda Ana Ruiz La presentadora de 'La isla de las tentaciones' ha sido otro de los rostros televisivos que hemos visto en el Palacio Real junto a los Reyes. Y es que es Sandra tiene una gran carrera como escritora: 'Las hijas del agua' y 'Un óceano para llegar a ti' -finalista del Premio Planeta 2020- son dos de sus novelas más reconocidas.

Vicente Vallés Ana Ruiz El presentador de Antena 3 noticias también es un reconocido escritor. Este año ha ganado el Premio Primavera de Novela 2022 con su novela 'Operación Kazán'.

María Dueñas Ana Ruiz La escritora de novelas como 'Sira' y 'El tiempo entre costuras' optó por un elegante traje amarillo con chaqueta cruzada con un solo botón.

Luis María Ansón Ana Ruiz El periodista, miembro de la Real Academia Española, Luis María Ansón.

Isabel Ayuso Ana Ruiz La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido una de las personalidades invitadas al almuerzo.

