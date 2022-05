Ana Terradillos cambia de look: se apunta al flequillo

1 Ana Terradillos presume de nueva imagen View this post on Instagram A post shared by Ana Terradillos (@ana_terradillos) La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' ha enseñado a través de las redes sociales su nueva imagen. Con una fotografía en la que aparece muy sonriente, la periodista posa con su flequillo recto y agrade a su peluquera por ser una 'maga con sus tijeras'.

2 Fedez recuerda su pedida de mano a Chiara View this post on Instagram A post shared by FEDEZ (@fedez) "Hace 5 años en el Verona Arena te pedí que te casaras conmigo y ahora aquí estamos, conscientes de que pase lo que pase siempre estaremos uno al lado del otro y ya nada podrá asustarnos.te amo ❤️" escribe junto a esta imagen el rapero Fedez.

3 Britney Spears posa, otra vez, desnuda View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears) La cantante ha compartido una imagen junto a su perrito en la que aparece totalmente desnuda sujetando a sus mascota entre sus brazos. La joven ha censurado sus partes con emoticonos, aunque se puede ver claramente que posa sin ropa en la que parece una habitación de hotel.

4 La declaración de amor más sincera de Carla a su hijo View this post on Instagram A post shared by Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber) "Juntos en casa. Enamorándome a cada segundo que pasa más de ti.Has pasado a ser lo que más quiero en el mundo 🌍 Las horas del día se convierten en segundos cuando te miro y no existe amor suficiente para explicar todo lo que siento por ti.Estos meses no paraban de decirme que echaría de menos tenerte dentro de mi, pero… es infinitamente mejor tenerte entre mis brazos.Me estoy haciendo adicta a tu respiración y tus latidos en mi pecho, a tu sonrisa traviesa cuando juego con tus labios y a saber que estaré velando siempre por ti.Tú has dado comienzo a la mayor y más Bella de las aventuras de mi vida, la maternidad. Estoy deseando vivir las millones de experiencias que nos esperan… esto acaba de empezar ♥️", con estas palabras Carla expresa cómo se siente tras el nacimiento de Bastián.

5 Amaia y Aitana, su nueva canción View this post on Instagram A post shared by amaia romero (@amaia) Hace cinco años que dejaron la Academia de 'Operación Triunfo' y ahora sacan su primer tema juntas. 'La canción que no quiero cantarte' se estrenará el próximo 10 de mayo.

