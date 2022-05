1 María Teresa Campos Gtres "El golpe ha sido duro porque yo le quería y sé que él a mí también me quería", asegura la mítica presentadora y explica que le hubiera "gustado ir a despedirle, pero hay que seguir lo que él ha querido que quiere, irse sin ruido", contaba María Teresa Campos bastante abatida en 'Sálvame'

2 Toñi Moreno View this post on Instagram A post shared by Toñi Moreno (@tmoreno73) "Nunca pude enfadarme contigo porque nunca pude desmentirte (...) No saben arriba lo que les espera! Te quiero Elio", escribía la presentadora rota de dolor.

3 Alessandro Lequio Instagram Muchos rostros conocidos han querido darle el último adiós al periodista. Alessandro Lequio, colaborador de 'El programa de AR', lr ha dedicado una tierna foto.

4 Jesús Manuel Ruiz Instagram Buen viaje maestro. Y GRACIAS. GRACIAS POR TODO y también por enseñarme este oficio que amo. Fuiste mi referente desde que llegué a Madrid. Te busqué y me acogiste entre los tuyos. Y me enseñaste a saber qué era un CONTADOR DE HISTORIAS. Hoy la prensa del corazón se queda huérfana. BUEN VIAJE y cuando puedas asómate al BALCÓN DEL CIELO. Recuerdo la tarde de esta foto".

5 Sandra Barneda Instagram

6 Victor Sandoval Instagram "Algo se muere en el alma, cuando un amigo se va … Buen viaje, Jesús. Gracias por dejarme ser tu amigo, y por compartir parte de ti conmigo. Todo mi amor para @eliovalderramaprescott"

7 Kike Calleja Instagram "Querido Jesús sólo decirte que ha sido un lujo conocerte y aprender de ti. Gracias por tu generosidad. Me quedo con nuestras risas y nuestras confidencias. Nos quedó una cota pendiente. Jamás te olvidaré amigo", escribía el reportero de 'Sálvame'

8 Rosa Villacastín Twitter Una de las primera en reaccionar a esta triste noticia ha sido la periodista Rosa Villacastín, amiga y compañera del gallego.

9 Karmele Marchante Twitter Su mítica compañera de 'Tómbola', Karmele Marchante, le ha dedicado por Twitter un emotivo mensaje.

