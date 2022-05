1 Luca Onestini View this post on Instagram A post shared by Luca Onestini (@lucaonestini_11) "Os presento a mi nueva novia", escribía el joven con nada más y nada menos que acompañado de Ester Expósito. Por su emoticono da a entender que se trata de una broma, pero la verdad es que hacen muy buena pareja.

2 Sofía Cristo View this post on Instagram A post shared by S O F I A 🦄 C R I S T O (@sofiacristo_cristo) "COVID no tengo , pero fiebre mucha", comenta la hija de Bárbara Rey con una carita... La joven tiene evento este fin de semana y quiere darlo todo pero no tiene fuerzas y pide opinión a sus fieles seguidores.

3 Miguel Bernardeau y Aitana Ocaña View this post on Instagram A post shared by Miguel Bernardeau (@miguel_bernardeau) La pareja está disfrutando de unos días en Ibiza y no nos pueden dar más envidia. Los dos han trabajado juntos en la serie 'La Última', la primera producción original de Disney+ en España.

4 Violeta Mangriñán Instagram La influencer está muy disgustada porque la aplicación de Instagram le ha quitado los filtros. En concreto Violeta suele utilizar un filtro de ojos saltones y está bastante triste porque sus stories ya no serán los mismos.

5 Carlota Corredera Instagram La presentadora está de lo más a gusto sin coger los mandos de 'Sálvame'. Tanto es así que ella solo está centrada ya en el verano y disfrutar de una buena piscina.

6 María Castro View this post on Instagram A post shared by Maria Castro (@maria_castro_jato) La actriz siempre se muestra de lo más natural al hablar de la maternidad y ha querido enseñar que aún su cuerpo no se ha recuperado del todo.

7 María Patiño View this post on Instagram A post shared by ♥ 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖆𝖕𝖆𝖙𝖎ñ𝖔 ♥ (@mariapatino1508) La colaboradora compartía orgullosa en su Instagram los minutos previos a la gran gala de la 'Sálvame Fashion Week'. Todos disfrutaban muchísimo de la noche, aunque hubo alguno que no como Chelo García-Cortés.

8 Laura Matamoros Instagram Aunque no se pronuncia nada sobre su ruptura o el concurso de su padre, la influencer está inmersa en lo que le hace realmente feliz: sus hijos.

