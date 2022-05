Antonio David cumple con su promesa View this post on Instagram A post shared by 𝐂𝐀𝐑𝐂𝐇𝐄 𝐁𝐄𝐀𝐔𝐓𝐘 𝐏𝐀𝐋𝐀𝐂𝐄 (@carchebeautypalace) El ex colaborador de televisión está dispuesto a vivir sin esconder su relación con la periodista. La pareja ha decidido dedicarse una mañana de tratamientos de belleza para arrancar con buen pie el fin de semana.

Nuria Roca recuerda su etapa "aventurera" View this post on Instagram A post shared by NURIA ROCA (@nuriarocagranell) La guapísima presentadora, arquitecta de profesión, ha compartido una imagen en la que podemos observar de fondo un helicóptero y unas montañas. "Hace años me recorrí toda España en helicóptero para presentar un programa, estaba embarazada de seis meses, fue una experiencia espectacular🚁 … años antes me tiré en paracaídas para dar el sumario en otro formato🪂… durante un año entero estuve viajando a Tanzania para localizar tribus y presentar otro programa, qué maravilla✈️…Pues os diré que ahora, en LA ROCA, tengo las mejores vistas!!!Qué ganas de que llegue el domingo!!! 🪨 📺 💚".

Hailey Bieber lamenta la muerte de su abuela View this post on Instagram A post shared by Hailey Rhode Baldwin Bieber (@haileybieber) La modelo ha compartido una fotografía en blanco y negro de su abuela que ha fallecido este 27 de mayo a los 92 años de edad. "Mi hermosa abuela Carol Baldwin, la matriarca de la familia Baldwin completó su viaje aquí en la tierra. Hoy la celebro a ella, la vida que vivió y el legado que deja. Te amamos", ha escrito la mujer de Justin Bieber junto a la imagen.

María Pedraza disfruta de la 'dolce vita' View this post on Instagram A post shared by María Pedraza (@mariapedraza_) La actriz ha compartido varias imágenes en las que se puede ver lo mucho que está disfrutando de su visita a tierras italianas y su gastronomía. En ellas, se ve a la actriz con una helado gigante, con todo tipo de complementos que le hace perder la cordura.

Vicky Martín Berrocal disfruta de su nueva vida en Madrid View this post on Instagram A post shared by Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal) La diseñadora se encuentra disfrutando del momento tras su separación de Joao por eso comparte esta imagen junto a la que escribe "aquí y ahora". Una instantánea que se ha llenado de comentarios en los que piropean a la empresaria.

Dabiz Muñoz se pone romántico View this post on Instagram A post shared by Dabiz Muñoz (@dabizdiverxo) El chef ha compartido un selfie en el ascensor con Cristina Pedroche en la que aparecen besándose y junto a la que ha escrito lo mucho que le gusta su mujer.

