Juntos. Sonrientes. Paseando por Madrid. Así se han dejado ver Antonio David y Marta Riesco después de haber sufrido durante las últimas semanas una gran crisis en su relación que llevó a la periodista a romper en directo. Una crisis que, según la joven fue detonada debido a los pocos gestos públicos que había hecho el ex guardia civil de cara a ella. Así, hace tan solo unos días llegaba a hacer pública una lista de los requisitos que Antonio David tenía que cumplir para que realmente se diera esta reconciliación.

A juzgar por las imágenes que ha publicado el programa 'Viva la vida', bien parece que ha cumplido todas condiciones pues, según ha anunciado el espacio de Telecinco, ambos han pasado la noche juntos en el piso que compartían hasta hace unas semanas después de cenar en un restaurante la noche anterior: "Vinieron aquí y han salido juntos esta mañana", ha asegurado una reportera del programa que ha seguido los pasos del ex de Olga Moreno.

Se trata de la primera vez que ambos se dejan ver juntos en la calle, aunque sin darse la mano, y ser grabados sin problemas: "Se les veía bien", aseguraba la reportera que confirmaba que no habían evitado ninguno de los objetivos de las cámaras de sus compañeros. Y es que salían felices de un masaje en pareja para celebrar la reconciliación.



No obstante, ya hay críticos a esta posible reconciliación. Desde el plató, José Avilés y Diego Arrabal no confiaban en esta nueva situación: "No me gusta que me tomen el pelo, hace unos días ni siquiera se llamaban y ahora pasean felices por la calle".

