Irene Rosales, mosqueada, prueba que no retoca sus fotos Irene Rosales Instagram La modelo tiene un tipazo, y todos lo sabemos, pero eso parece no ser suficiente para algunos de sus 'haters', que creen que retoca sus fotos. Ella misma ha demostrado que lo único que hace es iluminar las imágenes que postea y jugar con los tonos para que se vean mejor. ¡Ay, cuánta envidia...!

El 'placer' mañanero de Ángel Llàcer View this post on Instagram A post shared by Àngel Llàcer (@angelllacer_oficial) Puede que algunos disfruten por las mañanas con el desayuno, otros leyendo la prensa, otros saliendo a hacer deporte... pero Llàcer, en su singularidad, disfruta mucho cortando el césped de su casa. Oye, sobre gustos no hay nada escrito...

Carme Chaparro se convierte en 'mamá'... perruna View this post on Instagram A post shared by Carme Chaparro (@carmechaparro) Muy cierto es lo que dice la periodista Carme Chaparro sobre las mascotas, y en concreto sobre los perros: "Hasta que no tienes uno en la familia, no sabes el amor que pueden darte y que puedes sentir por ellos". Ahora ella también es 'mamá' perruna de un caniche toy que se llama Bitter. ¡Qué monada!

Pilar Rubio cumple un sueño View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio) La colaboradora de 'El hormiguero' es muy rockera, y eso es sabido por todos, así que, por supuesto, no podía faltar a la última visita que hicieron los Rolling Stones a nuestro país. Otra cuestión es que este concierto haya sido en el Wanda Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid. ¿Le habrá salido urticaria a Sergio Ramos...?

Hilaria Baldwin se lleva un susto con su hijo View this post on Instagram A post shared by Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin) La escritora no gana para sustos. Después del drama de su marido, Alec Baldwin, que fue acusado de matar a una compañera por accidente en el set de rodaje de la película 'Rust', ahora ha vivido un momento muy tenso por una reacción alérgica de su hijo Eduardo, con el que ha tenido que salir corriendo al hospital, un episodio que le ha llenado de miedo el cuerpo, pero ahora que todo ha pasado se ha quedado más relajada, y ha recomendado a sus seguidores tener un inyector de epinefrina y saber usarlo para casos extremos de alergias como la suya, que pueden tener un desenlace fatal. ¡Qué susto!

Ana de Armas se relaja en Italia View this post on Instagram A post shared by A N A D E A R M A S (@ana_d_armas) La actriz lleva meses sin parar de trabajar, así que ha pillado las vacaciones con muchas ganas, y el destino elegido ha sido 'la bella Italia'. En las fotos no posa sola: se ve la pierna de un misterioso chico en una de las fotos de su carrusel, y que algunos desde el año pasado apuntan a que podría ser Paul Boukadakis, el vicepresidente de la red social de ligoteo Tinder, con el que se dejó ver por las calles de Los Ángeles muy cariñosa de la mano.

