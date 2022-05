El distanciamiento entre Anita Matamoros y su padre, Kiko Matamoros, además de personal, también es físico, y es que el colaborador se encuentra participando en 'Supervivientes 2022' en un momento algo agridulce de su vida: la relación de Kiko con su chica, Marta López Álamo, va viento en popa y hasta piensan en boda en hijos... pero con su hija, Anita, hace tiempo que se resquebrajó y no ha tenido problema en reconocer, con pena, que la echa de menos. A pesar de todo, ¿está Anita siguiendo a su padre en 'Supervivientes'?

La joven no se ha cortado a la hora de decir que se enganchó al principio del programa, pero ahora no tiene tanto tiempo para seguirlo como le gustaría: la hija de Kiko y Makoke comenzó hace unos meses, tras aparcar temporalmente su carrera en la Moda, un máster en Nutrición, y las horas de estudio, trabajos y sus colaboraciones y viajes en redes sociales le consumen la mayor parte de su tiempo. Vamos, que apenas está siguiendo el paso de padre por Honduras a pesar de que hace unos días tuvo un aparatoso accidente. "No lo he visto", ha reconocido.

Gtres

Anita no estuvo sola en el evento al que acudió, la presentación del musical electrónico 'The rhythm of the night'. Por allí también se dejó ver Makoke, que también ha opinado sobradamente de Kiko en 'Supervivientes', y su hermana Laura Matamoros, que aunque no pudo ver el salto del helicóptero de su padre, sí hemos podido saber que está siguiendo el programa, con preocupación tras ver a su padre sufrir hambre, miserias, incidentes y cada vez más cansado y bajo de ánimos. ¿Será porque alguien ha dejado caer que el colaborador tiene ya 228 años...?



Gtres

Gtres

