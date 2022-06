1 Olga Moreno presume de amistad con la novia de Kiko Matamoros View this post on Instagram A post shared by @olgamorenooficial Después de haber mostrado su apoyo públicamente al colaborador de 'Sálvame', la ex mujer de Antonio David Flores ha compartido una agradable comida con la novia de Kiko Matamoros con la que ha confesado tener una gran conexión.

2 Ana Boyer presume de familia View this post on Instagram A post shared by FΞRNΛNDO VΞRDΛSCO (@ferverdasco) La hija de Isabel Preysler ha querido compartir una imagen familiar en la playa en la que aparece junto a sus dos hijos y su marido, Fernando Verdasco.

3 Iker Casillas recibe la Medalla al Mérito View this post on Instagram A post shared by Iker Casillas (@ikercasillas) El deportista ha sido galardonado por la Guardia Civil con la Medalla al Mérito, un reconocimiento que ha recibido con gran honor y del que se ha hecho eco en sus redes sociales.

4 Pepón Nieto recuerda a su amigo fallecido View this post on Instagram A post shared by Pepon Nieto (@peponnieto) El actor ha compartido una fotografía con su amigo David Delfín del que ha confesado que cinco años después de su fallecimiento lo sigue extrañando.

5 Pilar Rubio se prepara la boda de su amiga Vania View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio) La presentadora ya se encuentra en Madrid, dispuesta a disfrutar al máximo de la boda de su amiga Vania Millán, que tras su divorcio del hermano de Sergio Ramos, vuelve a pasar por el altar.

