1 Elio Valderrama y Lola Herrera Gtres El viudo del periodista ha estado muy arropado por sus conocidos, amigos y familiares en este último adiós a Mariñas. Entre ellos se encontraba la actriz Lola Herrera.

2 Antonio David Flores Gtres De los Juzgados de Madrid para seguir de cerca las declaraciones de Chayo Mohedano y su marido, al funeral para despedir al periodista. ¿Habrá intercambiado palabras con sus ex compañeros de 'Sálvame'?

3 Carmen Borrego Gtres Carmen Borrego se acercaba al funeral acompañada de Belén Rodríguez y Gustavo, el chófer de su madre.

4 Lydia Lozano Gtres La periodista, también compañera de Mariñas en las noches de 'Tómbola', acudía a la misa nada más salir de 'Sálvame'.

5 Padre Andrés Gtres

6 Conchita Hurtado Gtres La poligrafista de 'Sábado Deluxe' se despedía del periodista y allí se reencontraba con compañeros de 'Sálvame' y otros.

7 Terelu Campos Gtres La presentadora no podía faltar en este último adiós a su compañero. Terelu tenía bastante relación con el periodista y su familia.

8 Rosa Valenty Gtres

9 Paloma Barrientos Gtres

10 Rapel Gtres

11 Rosa Benito Gtres Rosa Benito ha querido también acompañar a Elio en este último adiós al periodista.

