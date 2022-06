Elegante vestido de novia Gtres Así llegaba Daphne Cañizares al día de su enlace, tapada aún con el velo que le cubría hasta las rodillas, y que dejaba ver su cara de felicidad a la prensa que la esperaba en la puerta de la finca para los que tenía un cariñoso saludo.

Madrina de lujo Gtres Dani Carvajal ha llegado del brazo de su madre, madrina de la boda, que ha optado por un look rosa chicle mientras que el de Leganés acudía con un frac azul marino y un chaleco el beige.

Marcos Llorente Gtres El jugador del Atlético de Madrid ha sido uno de los últimos en acudir a la ceremonia junto a su pareja.

Jessica Bueno y J Peleteiro Gtres La influencer ha acudido con un vestido de media manga en negro con estampado de flores grises y azules junto a su pareja.

Lucas Vázquez y Nacho Gtres Los dos jugadores del Real Madrid, que también han coincidido con el novio en la Selección Española, acudían junto a sus respectivas mujeres a la boda del de Leganés.

Thibaut Courtois y Mishel Gerzig Gtres El portero del Real Madrid y la modelo han acudido del brazo a la ceremonia de la boda, después de una escapada en Ibiza tras hacer público que se han prometido.

Laura Matamoros y Marta Castro Gtres Las influencers han disfrutado de la ceremonia de su amiga acudiendo con unos sencillos vestidos.

Marcos Asensio Gtres El jugador del Real Madrid, que tiene su futuro en vilo en estos momentos tras una oferta del Arsenal al equipo blanco, ha acudido junto a su novia.

Pablo Sarabia Gtres El jugador del Sporting del Lisboa, que coincidió con Carvajal en el Castilla, ha acudido junto a su novia, Carmen Mora.

Emilio Butragueño y Sonia González Gtres El histórico goleador del Real Madrid y actual Director de Relaciones Institucionales del club ha acudido junto a su mujer al enlace.



Fede Valverde y Mina Bonino Gtres La pareja ha acudido sonriente celebrando el enlace y posando delante de los medios de comunicación.

Felices Gtres Tras darse el 'sí quiero', la pareja ya convertida en marido y mujer han posado así de enamorados ante los fotógrafos que les esperaban en la puerta de la finca.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io