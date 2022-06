Álvaro López Huerta Gtres La pareja es gran amante del mundo del motor y el novio llegaba a la iglesia en un espectacular descapotable clásico rojo ha conquistado también a todos los asistentes.

Una princesa clásica Gtres Lucía Pombo ya lo advirtió, su vestido iba a ser clásico pero con detalles especiales y así ha sido. La piloto de avión ha escogido para la ocasión un vestido de crepe con silueta entallada inspiración con escote en uve y cuello chimenea levantado, hombreras cuadradas, mangas de gasa y puños de pedrería. La hermana de María Pombo ha confiado en Isabel Nuñez para su vestido nupcial.

Gran escote en la espalda Gtres Lucía Pombo llegaba a la iglesia del brazo de su padre Víctor Pombo, dueño del restaurante Camino Food and Drinks. El as de la publicidad dejó su exitosa carrera para centrarse en su papel como empresario hostelero, con el que triunfa. Víctor es conocido por todos como 'papín' y es muy conocido en redes sociales por dar su opinión sobre los estilismos de sus famosas hijas.

Rústico Gtres La hermana de María Pombo se decantó por una ramo de novia de lo más rústico formado por flores de temporada.

María Pombo y su marido Gtres María Pombo ha vuelto a apostar una vez más en Redondo Brand. La hermana menor de Lucía se ha decantado por un sencillo vestido lencero de escote en 'V', doble tirante espagueti y bajo asimétrico en color verde manzana. Encima de este vestido lencero ha lucido una pieza en muselina de seda semitransparente con manga larga abullonada y bufanda.

Martín, el pequeño paje Gtres El hijo de María Pombo y Pablo Castellano ha sido uno de los protagonistas de la jornada. El pequeño ha sido uno de los pajes de su tía Lucía.

Marta Pombo Gtres La hermana mediana se ha decantado también por Jorge Redondo para su vestido. La joven, que hace unos meses anunció que se encuentra embarazada de su primera hija, se ha decantado por un vestido corto de escote en uve, falda plisada y mangas abullonadas de corte asimétrico. La joven ha posado así de sonriente con Luis Zamalloa, el dentista vasco que ha conquistado su corazón tras su separación y con el que se convertirá en madre el próximo mes de octubre.

'La isla de las tentaciones' Gtres Los concursantes de 'La isla de las tentaciones' Hugo Pérez y Lara Tronti, son grandes amigos de las hermanas Pombo y no se han querido perder la boda de sus amigos. Lara se ha decantado por un vestido de color azul con flores naranjas y complementos en este color.

Tomás Páramo y María García de Jaime Gtres El matromonio deinfluencers tampoco se ha querido perder esta gran boda. La joven se ha decantado por un vestido midi con estampado floral n tonos rosas y morados, ajustado en la cintura y abertura central. Que ha combinado con unas sandalias de tacón en color lila y sombrero y bolso morados.

Marta Lozano Gtres Después de celebrar su boda por todo lo alto en Jávea, una de las influencers del momento ha vuelto de su paradisíaca luna de miel por Estados Unidos para disfrutar de este enlace. Ella ha lucido un traje de dos piezas de color lima con top con mangas abullonadas y falda pareo.

Teresa Andrés Gonzalvo Gtres La influencer será la próxima en pasar por el altar y se ha decantado por un vestido de color rosa con detalle de una rosa en el pecho y sin tirantes que ha combinado con una gran pamela.

Natalia Coll Gtres La influencer ha acudido al enlace acompañada de su marido,Adrián González, hijo del exfutbolista Michel González. Ella con un vestido verde con falda corta y capa en color verde. Con escote en uve y complementos en color rosa, la joven madre de tres hijos estaba realmente espectacular.

