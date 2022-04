La familia Pombo está de enhorabuena. Marta Pombo está embarazada de su primer hijo. La joven ha anunciado a través de sus redes sociales la buena nueva con un emotivo vídeo que ha publicado en conjunto con pareja en su cuenta de Instagram. La hermana de la conocida influencer María Pombo se convertirá en madre el próximo mes de octubre y lo hará junto a su pareja, el odontólogo bilbaíno Luis Zamalloa.

“Adivina, adivinanza…QUÉ TIENE MARTA EN LA PANZA?”, ha comenzado escribiendo la hermana de María Pombo. En el vídeo, una Marta muy serena y feliz, disfruta de la brisa marina en la playa junto a su pareja, Luis Zamalloa, quien le da besos en la tripita. Una imagen que ha hecho derritir de amor a sus más de medio millón de seguidores en Instagram.



“Este año llega cargado de MUCHA felicidad. Que ganas de que llegue Octubre y conocerte”, ha finalizado la publicación. Anunciando a bombo y platillo esta feliz noticia.

Y es que este 2022 llega cargado de grandes acontecimientos para la familia de María Pombo. A la boda, el próximo mes de junio, de Lucía, la mayor de las hermanas se suma el nacimiento de un primo para Martín, el hijo de la influencer y Pablo Castellano. De hecho, María desvelaba que entre sus deseos del pasado 22 de febrero se encontraban "un primo para Martín" y parece que el universo ha hecho caso a la joven y los Pombo sumarán un nuevo miembro a su familia.

En su mejor momento

Marta Pombo se encuentra totalmente recuperada de la depresión que atravesó hace tan solo un año, justo después de anunciar su separación de Luis Giménez. Una separación que supuso todo un escándalo en redes sociales, pues la pareja no llevaba ni un año casados cuando anunciaron su separación. Quizás esto, sumado a otros factores llevó a Marta a sumirse en una profundo depresión de la que salió a flote gracias a la ayuda de grandes profesionales que la han ayudado durante este valiente proceso de superación.

La influencer hizo un parón en su carrera como creadora de contenido para centrarse en su salud mental y tras ello, y casi recuperada volvió con más fuerza que nunca. En su terapia ha jugado un papel fundamental su familia y su perrita Gaia, a la que adoptó en uno de los momentos más complicados de su vida.

Una bonita historia de amor



No sabemos cuándo ni cómo comenzó la historia de amor entre Luis Zamalloa y Marta Pombo. Lo que sí sabemos es que el dentista bilbaíno, trabajó como modelo para Tipi Tent, la firma de moda de las hermanas Pombo, hace ya unos cuantos años.

Ahora, tan solo unos meses después de haber hecho pública su relación, la pareja está preparada para formar una preciosa familia. Y nosotros estamos deseando ser testigos de su felicidad.

