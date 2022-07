Iker Casillas: Así disfruta del verano con grandes amigos

1 Iker Casillas disfruta de las buenas amistades View this post on Instagram A post shared by Iker Casillas (@ikercasillas) El verano es para descansar pero también para divertirse. Así lo ha hecho el futbolista con rostros muy conocidos como el de Joaquín Prat, Roberto Leal y Jota Abril.

2 'Yuanta' se divierte por Madrid Instagram El grupo de amigos formado en 'Supervivientes', 'Yuanta', está disfrutando de lo lindo por los mejores locales de la capital. Se nota la buena sintonía que tienen Tania, Anuar y Yulen y estos planes son los que le esperan este verano.

3 Pablo Alborán, como los locos View this post on Instagram A post shared by Pablo Alborán (@pabloalboran) El cantante siempre muestra un lado muy divertido por sus redes sociales. "Magnífico día para un exorcismoooo", escribía en un vídeo recreando la famosa escena de la película. ¿Será el calor que le está afectando o quiere avanzar en el mundo de la interpretación?

4 El paso del tiempo con Laura Escanes Instagram Volver a dónde te hizo feliz es fundamental. La influencer parece estar tomándoselo al pie de la letra, y es que siempre repite destinos con su pequeña. Así ha sido la evolución del tiempo en madre e hija.

5 Nuria Fergó posa muy sexy View this post on Instagram A post shared by NURIA FERGÓ (@nuria_fergo) El calor no cesa y quien puede se escapa corriendo a dónde haya playa. Nuria Fergó parece estar disfrutando de unos días en la costa y no puede estar más estupenda.

6 Violeta, tras 20 años, junta a su familia View this post on Instagram A post shared by Violeta Mangriñan (@violeta) A través de stories, Violeta ha contado que sus padres, desde que se divorciaron, solo hablaban mediante abogados. Ahora con la inminente llegada de la pequeña Gala parece que las aguas se han calmado y la influencer no puede estar más feliz.

7 David Beckham flipa con su mujer View this post on Instagram A post shared by David Beckham (@davidbeckham) El ex jugador del Real Madrid y su mujer se encuentran disfrutando del verano en un barco como buenos famosos. Él parece estar desconectando pero Victoria "no descansa". Beckham ha querido plasmar en sus redes el momento justo de su mujer haciendo deporte frente al mar.

