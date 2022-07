Gtres Eva Longoria y Chenoa han demostrado su buen rollo en el photocall posando así de unidas ante los fotógrafos. Ambas han sido las dos mejor vestidas del evento. Mientras que Eva Longoria elegía un vestido asimétrico en blanco en el que se podía distinguir el forro del vestido y una red grisácea adornada con lentejuelas; Chenoa apostaba por el negro con un corpiño top strapless con escote de pico cerrado por un broche de brillantes y unos pantalones de tiro alto a modo de mono.

Gtres Así de elegantes han posado junto a María Bravo, la embajadora de esta fundación que escogía también el negro para posar en el photocall. Un vestido negro con escote hasta el ombligo y mangas transparentes.

Gianmarco Onestini Gtres El italiano ha sido uno de los invitados que han querido apostar por la solidaridad de la fundación. Para ello ha elegido un traje de tres piezas en azul aguamarina.

Beatriz de Orleans Gtres La aristócrata, conocida por su vis solidaria, no ha podido faltar a esta cita con un vestido de tirantes azul hasta el suelo y una chaqueta en rojo a juego con su abanico.

Alejandro Nones Gtres El actor venezolano de Corona de lágrimas y ¿Quién mató a Sara? que se encuentra en Marbella ha apostado por participar en esta gala solidaria.

Manuel García Rulfo Gtres El actor mexicano de 41 años de la serie de Netflix The Lincoln Lawyer ha acudido a Marbella para poder ayudar en esta buena causa.

Daniel Lorente, Mister España 2022 Gtres El Mister España de este año ha acudido con un traje negro muy elegante.

Paula Pérez, Miss España 2022 Gtres La Miss España tamién ha disfrutado de esta gala mostrando un gran vestido en homenaje a nuestro país con un vestido rojo pasión con cola hecha de pétalos de flores así como el corpiño transparente con flores engarzadas.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io