Violeta cuenta los días para conocer a su hija Gala

Comienza la cuenta atrás View this post on Instagram A post shared by Violeta Mangriñan (@violeta) Violeta y Fabio están a punto de conocer a su primera hija. La pareja esta muy emocionada con la llegada de Gala y cuenta las horas para conocerle.

Cristina Pedroche celebra su santo posando en bikini View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) La presentadora de teelvisión ha querido compartir cómo celebra el día de su Santo con todos sus seguidores. De una manera de lo más original y con dos de sus pasiones: yoga y baile.

Belén Esteban presume de amistad con Almodóvar View this post on Instagram A post shared by Belén Esteban (@belenestebanmenendez) La colaboradora de televisión aprovechó su asistencia al concierto de Rosalía para posar con los aristas más grandes de nuestro país. Si porque no solo vibró con la música de la 'Motomami' también se fotografió con el director de cine manchego.

Antonio Rossi presume de abdominales View this post on Instagram A post shared by Antonio Rossi (@antoniorossi_oficial) El colaborador de televisión se encuentra disfrutando de sus vacaciones estivales y ha querido posar así de sexy presumiendo de abdominales con un cóctel en la mano.

Rachel Valdés, una artista desde la cuna View this post on Instagram A post shared by Rachel Valdés (@rachelvaldes_studio) La novia de Alejandro Sanz ha compartido una fotografía de su más tierna infancia en la que ya se ve su pasión por la pintura. Una instantánea de 1994 hecha en su tierra natal: La Habana.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io