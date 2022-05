Violeta Mangriñán está a punto de verle la cara a su bebé, del que ya sabemos que será una niña y que el nombre elegido por ella y su chico, Fabio Colloricchio, ha sido Gala. El embarazo ha sido, en su mayor parte, envidiable para la ex superviviente, pero últimamente está teniendo algunos sustos de salud que le han puesto en alerta, y ha querido contárselo a sus seguidores a través de Instagram.

La joven valenciana ha compartido este martes un preocupante mensaje: "He sentido una sensación súper rara. No me he desmayado de milagro. Voy a tumbarme un rato", ha escrito, a la vez que ha reconocido que se 'autoexige mogollón'. "No puedo seguir así. Hay que escuchar al cuerpo y cuando pide parar, hay que parar", ha añadido, justo antes de explicar que reconoce que su situación es por no descansar bien. Como consejo, aquí le damos cuatro posturas para dormir bien durante el embarazo.

Violeta Mangriñán Instagram

Los mensajes se le han debido de acumular a Violeta, que más tarde ha tenido que salir de nuevo a dar más explicaciones ante la avalancha de críticas, y es que muchas de sus seguidoras también le intentaron hacer sentir culpable por hacer deporte durante el embarazo, y han visto en este mensaje el momento de volver a cargar contra ella: "No estoy así por ser una mujer activa, ni por las cosas que hago a lo largo del día, no hago nada que no pueda hacer estando embarazada", se ha defendido.

Violeta ha querido dejar claro que ella se encuentra bien, pero débil, porque a unas semanas de dar a luz, el embarazo le trastoca mucho, y no es lo mismo dormir mal que dormir mal estando embarazada, que le deja agotada física y mentalmente: "Yo estoy así porque no duermo bien, no descanso bien, y al final, a medida que avanza el embarazo y Gala crece, cada día se hace más pesado".

Violeta Mangriñán Instagram

No es el primer problema al que se enfrenta embarazada

Sólo hace unos meses, el pasado mes de marzo, que Violeta puso de nuevo en alerta a sus seguidores al confesar que estaba muy cansada y que había sentido "unos pinchazos raros en el útero". "No sé si será normal por la falta de sueño", explicaba, dejando claro que sus problemas con el sueño vienen de largo y con las dudas normales de una embarazada primeriza. Si tú también lo eres, te dejamos esta lista sobre el embarazo mes a mes para que resuelvas tus dudas sobre qué es lo normal y qué no.

