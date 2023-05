No te agobies si llevas unos meses intentándolo y no lo has logrado. Y no te compares con nadie, ni siquiera contigo misma si ya eres mamá y en esta ocasión se te está resistiendo más; ten en cuenta que cada embarazo es un mundo. Además, no olvides que hay pequeñas cosas a las que no das importancia en el día a día, como lo que comes, que pueden favorecer las probabilidades de concepción.



A continuación te mostramos los hábitos más eficaces para potenciar tu fertilidad y las seis posturas en la cama que facilitarán la concepción.