Eugenia Martínez y su buen rollo con Sebastián Yatra View this post on Instagram A post shared by Eugenia (@eugeniamartinezdeirujo) "Este hombre maravilloso, que además de ser un artistazo. ¡Me tiene robado el corazón por lo humano, solidario y buena gente que es! ¡Y encima es igual de animalista que yo! Gracias Sebastián Yatra. Gracias de todo", comenta Eugenia junto a varias imágenes con el cantante, al que regaló uno de sus collares.

David Cantero y la divertida forma de 'presentar' a su pareja View this post on Instagram A post shared by David Cantero (@david_cantero_informativos) David Cantero es presentador de Informativos, pero también podría trabajar en la sección de sociedad y eso se nota cuando comenta su posado con su pareja. "La diseñadora de interiores Berta Caballero acudió anoche con un señor barbudo al concierto de Iggy Pop en el Teatro Real, y se rumorea que algo hay entre ellos…", escribe, mostrando su lado más divertido.

Samantha Vallejo-Nágera y su plan de relax View this post on Instagram A post shared by 𝐒𝐚𝗺𝐚𝐧𝐭𝐡𝐚 𝐕𝐚𝐥𝐥𝐞𝐣𝗼-𝐍𝐚𝐠𝐞𝐫𝐚 (@samyspain) La jurado y presentadora de 'MasterChef' sí que sabe lo que es un planazo de tarde y lo mejor es que no le importa posar de esta guisa y compartirlo en sus redes: un secador de pelo de lo más original y un aparato de presoterapia para descansar sus piernas. Lo más divertido no es la imagen sino los comentarios de sus seguidores que le preguntan si su plan es ir a la luna.

Alejandro Sanz y su declaración de amor View this post on Instagram A post shared by Alejandro Sanz (@alejandrosanz) "El camino es mejor hacerlo de la mano de la persona que amas. Gracias por ser mi compañera de viaje y de vida Rachel Valdes. No te suelto jamás", ha escrito el cantante junto a su pareja, con la que comenzó a salir a finales de 2019. Y como a romántico no le gana nadie, sitúa la foto en "Mi vida contigo".

Anna Simon, feliz con su bebé View this post on Instagram A post shared by Anna Simon Marí (@annasimonmari) El pasado 29 de abril, la presentadora se convirtió en madre por primera vez de una niña, a la que ha llamado Aina. De ahí que este verano sea muy especial para ella. "¿Cómo lleváis el verano? Yo alucinando con la maternidad y enamorándome más y más de mi peque cada día que pasa", escribe junto a la imagen.

Carmen Ruiz está de cumpleaños, ¡Muchas felicidades! View this post on Instagram A post shared by carmenruiz (@carmenruiz) La actriz de series como 'Amar es para siempre' y 'Madres. Amor y vida' está de celebración. Carmen cumple 48 años este 28 de julio y celebra subiendo estos 4 primeros planos a su Instagram, en los que demuestra que para ella no pasan los años. ¡Está estupenda!

Laura Sánchez, cumpliendo tradiciones View this post on Instagram A post shared by laurasanchezofi (@laurasanchezofi) La modelo y empresaria ha regresado a su pueblo para participar en la ofrenda floral a Santa Ana. Una tradición en la que ha vestido de Iván Campaña; ha llevado una mantilla que le regaló su abuela hace muchos años; pendientes y broche de su madre y esutvo acompañada de su sobrino mayor. "Me gusta mi familia, me gusta mi pueblo!💙 Ahhh y el fotógrafo mi hermano!", escribe.

