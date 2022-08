Edurne cambia de 'look' antes de retomar el trabajo View this post on Instagram A post shared by Edurne (@edurnity) La cantante ha retomado de nuevo su gira en A Coruña, pero antes de esto ha sorprendido sometiéndose a un radical cambio de 'look'. Edurne ha optado por cortarse el pelo para poder afrontar de esta forma el calor del verano mucho mejor.

Marta Riesco presume de pueblo y de mascota La pareja de Antonio David Flores ha compartido unas impresionantes instantáneas en las que aparece presumiendo de su pueblo, El Romeral, y es que ha asegurado que ahí los atardeceres son "una pasada". De hecho, no ha dudado en aprovechar para hacerse una fotografía con su mascota.

Elena Furiase y su romántica felicitación a su marido La actriz ha felicitado a su marido recuperando varias instantáneas en las que aparecen ellos dos juntos. Una bonita publicación en la que ha aprovechado para recordarle lo mucho que le quiere.

Así se despide Rosalía de España Tras arrasar en nuestro país con su gira 'Motomami', la cantante ha compartido una publicación en la que se despide d eEspaña para poner rumbo a Latinoamérica y Estados Unidos.

Laura Matamoros, de vacaciones con sus hijos La hija de Kiko Matamoros ha mostrado lo feliz que está de poder disfrutar de unas vacaciones junto a sus pequeños.

Chenoa presume de piscina La cantante ha compartido el 'chapuzón' que se ha dado en su increíble piscina. Sin duda, el mejor remedio para poder soportar las altas temperaturas de estos días.

