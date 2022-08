El lunes nos enterábamos de la sorprendente ruptura de Marta López y su chico, Rubén Gaha. Un punto de inflexión en su relación que la colaboradora y el policía que no tendría porque ser definitiva o eso es lo que dio a entender Marta al comunicar el fin de su noviazgo. Con una imagen en la que la vemos tumbada en la arena de la playa, lanza una reflexión.

"No soy tan buena como parezco, ni tan mala como algunos piensan. Nunca voy a ser lo que a otros les gustaría que fuera, tan solo soy lo que la vida me está enseñando, no me preguntó si quería ser fuerte, la vida me obligó a serlo". comienza a escribir. Para luego lanzar un mensaje de lo más ambiguo en el que insinúa que la van a criticar, que le dolerá y que llorará, pero que "las heridas sanan y aprenderé a vivir de ellas, me haré fuerte y frágil a la vez pero todo lo vivido me ha convertido en lo que soy", ese tipo de mujer con la que te vas a la guerra porque sabes que nunca te abandonará.