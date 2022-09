Chenoa ha demostrado que los Cadena Dial son más que música. La emisora radiofónica celebraba la XXVI edición de sus famosos galardones y hasta Tenerife se desplazaron cantantes e influencers para participar en el evento y han dado que hablar más allá de sus espectaculares voces. Y es que los estilimos que se vieron en la alfombra verde están siendo de lo más comentados 'el día después'. De todos ellos, destacó el de la intérprete de 'Cuando tú vas' que optó por un corsé multicolor de Hannibal Laguna y posó con unas gafas de sol con montura geométrica. Aunque lo más llamativo de su look no fue ni la ropa ni los complementos sino su pelo. La cantante luce nueva melena con efecto rubio degradado. Un cambio de look al que han reaccionado amigos de Chenoa como Carlos Latre, Mario Vaquerizo, Patricia Conde y Alejandro Parreño. Incluso su marido, el médico Miguel Encinas, ha comentado su cambio de look. "Preciosa", ha escrito. A lo que ella ha contestado: "amor", junto a un emoji con forma de corazón.

Además del look de Chenoa destacaron los de Edurne, Soraya, Alejandro Sanz -que acudió con su pareja Rachel Valdés-, Laura Escanes y Blas Cantó, entre otros artistas. La italina Laura Pausini y Pastora Soler fueron dos de las premiadas de la noche.