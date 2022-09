La presentadora andaluza siempre se abre en alma y corazón en cada uno de los programa de 'Déjate querer' el programa que cada sábado se emite en Telecinco en 'prime time'. Este sábado ha hecho una confesión de lo más íntima a una de sus invitadas sobre su hija Lola. Un día en su vuelta de la escuela infantil, Lola hacía una pregunta de lo más inocente a su madre después de conocer a algunos padres de sus compañeros de aula.

"Mamá, ¿yo no tengo papá?", le preguntaba Lola. Emocionada, la periodista ha explicado con todo detalle cómo respondió a la dudas de su hija sobre su padre.

"Y le dije que no, que ella no tiene papá. Me dijo pero tengo mamá, tengo nana y tengo padrinos. Le dije sí, esa es tu familia y se me abrazó y me dijo: "Ay, mi mamá'»" A través de su experiencia personal, Toñi Moreno le aconsejaba así a la mujer que deseaba conocer a su padre: "No sientas que te falta nada en tu vida porque no te falta nada".