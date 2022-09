Pensábamos que conocíamos todo de Tamara Gorro pero siempre tiene algo con lo que sorprendernos. La que un día fue tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha buscado en el baúl de los recuerdos fotos de su infancia y mostraba a sus seguidores cómo era ella de jovencita. En la fotografía se puede ver cómo Tamara se ponía los vestidos y tacones de su tía luciendo un look de niña de lo más particular que no ha pasado desapercibido para nadie.

En apenas unos minutos, los 'Likes' se ha disparado y no han faltado todo tipo de comentarios que se han sumado a participar en esta publicación: "Bendita adolescencia", "estabas espectacular", son algunos de las muchas cosas que se han dicho, además de que "tiene una mezcla de sus peques.

¿Cómo les ha ido este martes 20 de septiembre a nuestros famosos?