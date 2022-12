El exconcursante de 'GH VIP 7' recibió a Belén Rodríguez en su podcast de los 40 Principales 'El Elegido', donde arremetieron contra el físico de la novia de Antonio David. "Yo hay personas que digo que son extraterrestres, por ejemplo, del Donald Trump a Marta Riesco. Yo creo que son gente que son extraterrestres. No son de aquí", comenzó diciendo, algo con lo que su compañera se ha mostrado de acuerdo."Ella tiene todo el ojo perdido entre pestañeo y pestañeo, porque ella es una fábrica de pestañas, pero lo tiene perdido totalmente", señaló el vidente ante la indiferencia de la que que fuera colaboradora de 'Sálvame'.

Marta no ha dudado en poner este vídeo en sus Stories junto dejando clara su opinión y sugiriendo al vidente que vea un post suyo en el que hace referencia al acoso que sufrió de pequeña en el colegio por este mismo tema. "No sé qué es más irónico que este hombre me llame extraterrestre… O que se meta con mi físico. Justo él, que dejando a un lado su físico, es un gran activista de la defensa de la mujer y un abanderado contra el acoso y el maltrato mediático. Lo mismo que la mujer que está sentada a su lado", señala rotunda, dejando claro que no está de acuerdo y que pide que se retracte por lo que ha dicho.