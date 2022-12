En el campo de las citas, parece que cuanto más y más caro, mejor, pero las relaciones verdaderas saben que lo importante no es la cantidad, sino la calidad, y de eso Marta Riesco sabe bastante. La periodista, enamorada como está de Antonio David Flores, ya puede decir que lo suyo va viento en popa tras muchas subidas y bajadas: planean boda y un futuro juntos, y presumiendo de amor como les gusta a ellos, han compartido en redes sociales su plan casero más cómodo: serie, manta y sesión 'beauty' con mascarillas hidratantes'.



La pareja está en un gran momento, y lo están demostrando mientras compartes sus planes juntos: recientemente han decorado su casa por Navidad, por ejemplo, aunque recientemente Marta tampoco se cortó al confesar en el test de los famosos de Diez Minutos "lo poco detallista que es" su novio. Aún así, a ella le vale con compartir momentos románticos como estos, abrazados en el sofá y disfrutando de la compañía mutua mientras cuidan sus cutis.

Esto, sin embargo, no ha sido lo único que hemos visto entre las redes sociales de nuestros famosos este miércoles 14 de diciembre: por ejemplo, Arturo Requejo ha anunciado ¡que ha sido padre por cuarta vez! El ex gran hermano ha tenido otro hijo con su nueva pareja tras romper su relación con la cantante Merche; además, Steisy ha compartido su cambio de look tras pasar por la peluquería mientras Terelu Campos ha enseñado su nuevo árbol de Navidad, que te va a encantar.

