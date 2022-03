Este miércoles 9 de marzo, Marta Riesco reaparecía en 'Ya son las ocho' sin pelos en la lengua. Antes de entrar en el plató de Sonsoles Ónega, Jorge Javier interceptaba a la colaboradora preguntándole: "¿Estás seguro de en dónde te estás metiendo? Marta Riesco lo tiene muy claro, incluso le pedía al presentador que no llamase a su novio como "El penas". "¿Es verdad que te quieres casar?",le preguntaban a la periodista y era de lo más sincera: "Oye pues sí. ¿Por qué no?… Claro que me quiero casar. Tengo muy claro lo que estoy haciendo".

Las declaraciones han sido impactantes. Tanto es así que Sonsoles Ónega se lo volvía a preguntar algo incrédula. Antonio David Flores y Marta Riesco han salido más reforzados que nunca de lo posible crisis que existía entre ellos dejando totalmente atrás una posible reconciliación familiar con Olga Moreno. El malagueño ya no se esconde como al principio, cuando se especulaba su nuevo amor por la periodista. Ahora sale tan natural de casa de su chica, incluso parece que ya conoce a los vecinos.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Telecinco

"Ojalá", contestaba rotunda la periodista cuando la presentadora le preguntaba si quería casarse en algún momento con Antonio David Flores. ¿Estamos ante el bodorrio del año? Por ahora Marta está centrada en la que más le gusta del mundo: su trabajo. "Me gustaría seguir haciendo mis reportajes, pero no quiero exponerme de esta manera. Me siento con fuerza y espero que se me sigan dando las oportunidades. Llevo más de 15 años ejerciendo mi profesión de periodista. He llegado aquí por mí misma y porque tengo talento en ciertas cosas. Que se diga que estoy aquí porque estoy con una persona conocida me parece el peor argumento".

¿Tiene ganas Marta Riesco de dar un paso más e ir a 'Supervivientes'? "Reconozco que sería un circo de persona pero no me subo ni en un avión, así que no me voy a montar en el helicóptero, no voy a ir a 'Supervivientes'. No me tiro ni de un trampolín", respondía la joven con sentido del humor.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io