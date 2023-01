Carmen Borrego está en un momento agridulce. Mientras triunfa con su trabajo en 'Sálvame', sus relaciones personales no pasan por su mejor momento. Aunque la relación con su hermana Terelu y su sobrina Alejandra Rubio se encuentra mejor que nunca, la hija de María Teresa Campos está de nuevo rodeada de polémica a causa de su hijo, José María y su nuera Paola. El joven no se habla con su madre y han pasado las Navidades separados, algo que ha afectado mucho a la hija de María Teresa Campos. Así lo ha querido reflejar durante la emisión de su programa en el que Carmen Borrego se rompía a llorar. Ahora, Carmen Borrego ha lanzado un grito desesperado a través de las redes sociales en el que pide una reconciliación con su hijo José María. Junto a una fotografía de sus dos hijos, la nueva directora de 'Sálvame' escribía. "Los amores de mi vida, sin ellos no soy nada", unas palabras en los que deja claro que lo único que quiere es volver a tener contacto con su hijo.

Además hay que recordar que la pareja está esperando su primer hijo y la colaboradora tiene miedo a que no le dejen ver al bebé. "No he hecho nada malo, espero que todo se solucione y siga su cauce. Vamos a ser todos justos, razonables. Hablando se entiende todo el mundo. No me voy a tirar al suelo para que nadie me pise porque no me lo merezco. Y si no me queréis creer, no tengo ningún problema. Gracias a Dios tengo una familia que me apoya a muerte y el futuro nos unirá", explicaba Carmen Borrego.