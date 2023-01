El efecto 'Benjamin Button' de Ana María Aldón no es fruto del azar. La ex mujer de José Ortega Cano luce cada año más joven y lo hace gracias a la medicina estética. Su imagen ha dado un giro de 180 grados desde que la conocemos hace más de una década cuando se dedicaba al negocio de la fruta y la verdura que ha cambiado por su nueva faceta como colaboradora de televisión. Desde su paso por 'Supervivientes', Ana María se ha convertido en un rostro habitual de la pequeña pantalla. Cada día más juvenil y ahora como mujer separada, la ex del torero se encuentra en un momento de cambios. Ella nunca ha negado que la medicina estética la ha ayudado y ha conseguido que luzca así de radiante en su nueva faceta tras su separación de Ortega Cano.

Detrás de esta nueva imagen, no solo hay muchas horas de terapia, sino que hay varios retoques estéticos a sus espaldas. Ana María Aldón ha acudido a su centro de confianza para rejuvenecer su rostro. La colaboradora de 'Fiesta' ha encontrado la forma de sacarse partido y poder presumir de su nueva y moderna imagen. Y no solo hablamos del corte de pelo que la ha transformado por completo, su forma de vestir o el maquillaje han sido alguno de sus aliados en este cambio radical de aspecto.

El ácido hialurónico y el bótox es el secreto de la eterna juventud de Ana María Aldón. En su cuenta personal de Instagram, ha compartido el proceso del tratamiento al que se somete para mantener unos pómulos firmes y unos labios con volumen e hidratados. Siempre en manos de profesionales de su clínica de confianza, se ha realizado un efecto contouring con puntos estratégicos de lifting en los pómulos. Además, se ha hecho un diseño de labios personalizados. que ya se había realizado anteriormente hace tres años.