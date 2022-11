José Ortega Cano y Ana María Aldón han llegado a un acuerdo sobre su divorcio. DIEZ MINUTOS te cuenta, EN EXCLUSIVA, cómo fue la reunión en la que el torero y la diseñadora decidieron cómo iban a gestionar su separación de manera legal. Fue el pasado 22 de octubre cuando la ex pareja anunció la ruptura de su relación tras diez años de relación y un hijo en común. Llevaban semanas distanciados y, aunque ambos tenían la esperanza de reconducir su matrimonio, al final no ha podido ser y han decidido tomar caminos separados. En el nuevo número de DIEZ MINUTOS que ya está en el kiosco, podrás leer todos los detalles de este encuentro cordial entre Ortega Cano y Ana María Aldón para negociar su separación legal.

Ortega Cano y Ana María Aldón, amante de los cambios de look, mantuvieron una reunión cordial para tratar su acuerdo de divorcio. No necesitaron contratos ni preacuerdos, la ex pareja tuvo una conversación tranquila en la que solo estuvo presente una persona del entorno del torero que se encargó de mediar y templar si surgía el conflicto pero que quedó gratamente sorprendido por la actitud de ambos. Ana María, que siempre ha expresado que lo más importante para ella era el bien del hijo que tienen en común, mostró buena predisposición y el diestro está dispuesto a que no le falta de nada al pequeño José María.

Agencias

Ortega Cano y Ana María Aldón han decidido tener la custodia compartida de su hijo y es que José María es lo más importante para ambos y la ex pareja continúa compartiendo planes con el pequeño como ir a verle al fútbol. A pesar de la separación, el torero pagará los estudios del pequeño y la gaditana permanecerá en la casa familiar hasta que encuentre una vivienda de similares características a la que trasladarse. José pagará parte del alquiler de la nueva casa de Ana María, que no recibirá pensión compensatoria, salvo que la diseñadora tenga nueva pareja y decida vivir con ella.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El punto más tenso que trataron fue el relativo a la familia de Ortega Cano porque la gaditana no quiere tener ningún tipo de contacto con ellos ni estando en el que hasta ahora fue su hogar conyugal. En nuestro número de papel que ya está en el kiosco, revelamos cómo lo han resuelto y te contamos por qué Ortega Cano estuvo a punto de no cerrar el acuerdo con Ana María. Al torero le molestó un detalle que la gaditana tuvo con su hija y es que Aldón ya confesó que no ha hablado con Gloria Camila desde que anunció su retiro temporal por el bien de su salud. Si quieres conocer todos los detalles del acuerdo de divorcio de Ortega Cano y Ana María Aldón, corre al kiosco a por el nuevo número de DIEZ MINUTOS.

Hearst