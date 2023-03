Ana María Aldón lanza un mensaje de cariño y apoyo a su hija Gema Aldón. La joven ha tenido que ser evacuada de las playas de 'Supervivientes' después de que la lesión en el codo que sufrió durante la última prueba de líder le estuviera impidiendo llevar una convivencia normal con sus compañeros. La ex de Ortega Cano ha compartido un Stories en su Instagram en el que reconoce que no tiene más información que la que se hace pública en el concurso y que no se imagina el dolor que está sintiendo su hija. "Como madre solo puedo deciros que es imposible quitarme de la cabeza el sufrimiento y el dolor que podría estar pasando mi hija" y le envía un mensaje de cariño a su hija mayor. "Cariño nunca dejarás de ser es bebé que con 17 años apareció en mis brazos", escribió.

