Cesc Escolá, hundido tras el ataque a su teckel de un pitbull

Cesc Escolá ha contado a través de sus redes sociales el terrible suceso que ha terminado con su perrita Kiwi ingresada en el hospital. El entrenador, al que conocimos gracias a 'Operación Triunfo' explicaba devastado y entre lágrimas, el terrible ataque que ha sufrido su teckel mini de pelo duro de tan solo cuatro meses por un perro de raza pitbull de una chica. Un perro que, evidentemente no estaba lo suficientemente socializado ni adiestrado y atacó con dureza a su pequeña cachorrita.

El joven se encontraba con su perrita en un 'pipican' cuando este perro, de raza peligrosa, del que su dueña aseguró que "no hacía nada" acabó atacando a su cachorrita. Durante un minuto y medio lo zarandeó de la cabeza hasta que consiguieron quitárselo de la boca. Tras esto, rápidamente acudieron a un centro veterinario, donde después de una complicada intervención su perrita Kiwi se encuentra luchando por su vida.

"Kiwi ha luchado 4 horas en la operación y gracias a su fuerza y toda vuestra infinita energía ha salido adelante. Si puede descansar bien esta noche, mañana la podré ver, pero esto es sólo el principio y aún no está fuera de peligro.GRACIAS DE CORAZÓN por todos los mensajes y también enviaros muchísimos ánimos por tantas y tantos que habéis pasado algo similar con vuestras perritas y perritos. Ya os aviso que esto será un punto de INFLEXIÓN y haré todo lo que esté en mi mano gracias a mi visibilidad pública para que no vuelva a pasar situaciones como estas. Ojalá sirva de precedente para que no se repitan estos sucesos tan desagradables. Cuando paseo con Kiwi en cualquier sitio, es inevitable que todo el mundo se pare a darle mimos y sonreírle ya que ella va directa a buscar las caritas para dar besitos, tanto perros como humanos. Todo el cariño que os entrega cuando os ve ahora lo esta recibiendo y notando, Gracias! Ha sido una auténtica pesadilla… seguiremos luchando por el futuro de mi HIJITA, una perrita muy especial.Por favor, tened RESPONSABILIDAD con nuestros/vuestros perros, es muy importante regular los perros considerados como "peligrosos". Importantísimo y podremos evitar situaciones como estas. Gracias a todas y todos por estar ahí❤️😘".