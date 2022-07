Tratamiento facial Instagram La presentadora ha decidido someterse a un tratamiento facial que ya han realizado otras famosas como Paula Echevarría, llamado hydrafacial. Un método que consigue rejuvenecer la piel dejándola más brillante y radiante. En concreto, con esto se realiza una limpieza y extracción de impurezas, exfoliación y peeling, infiltración de antioxidantes y ácido hialurónico.

Una gran sonrisa View this post on Instagram A post shared by Carlota Corredera (@carlotacorredera) La presentadora ha lucido una gran sonrisa gracias a las carillas que decidió ponerse. Un retoque con el que está muy contenta.

Liposucción y subida de pechos Cuando le sacaron el tema de las operaciones a las que se van a someter las hermanas Campos en su reality, la presentadora aprovechó para animarlas abiertamente poniendo por delante su propia experiencia. "En el año 2010 me sometí a una lipo y me subí el pecho porque, de tanto subir y bajar de peso, tenía el peso caído y me lo levanté. Volvería a retocármelo si lo viese necesario", declaró.

Una dura recuperación Sin embargo, también recuerda que las recuperaciones son largas y que es algo que hay que tener muy presente a la hora de dar un paso tan importante: "Yo, cuando me hice la liposucción, pensaba que iba a ser un paseo y no fue así. Tiene un proceso muy largo de recuperación, de drenajes, de fajas… Es pesado, pero bueno, si te pones en buenas manos, que eso es lo fundamental, creo que vale la pena".

El antes y el después Con la ayuda de especialistas y mucha fuerza de voluntad, cambió sus hábitos alimenticios y comenzó a hacer deporte, lo que le ha llevado a perder casi 60 kilos. "A veces hay que mirar hacia atrás para darse cuenta de lo conseguido y continuar comprometidos con lo que nos trajo hasta aquí, en este caso conseguir un peso saludable", dijo a finales del pasado año.

Un libro recoge su experiencia Esta experiencia fue recogida en 'Tú también puedes', libro con el que la gallega pretende animar a otras personas y hacerlas ver que un cuerpo más saludable es posible.

Responde a las críticas También ha hablado de ello en las redes y ha contestado a quienes cuestionan cómo ha logrado cambiar de físico. Ha publicado esta foto tomada en el plató de Sálvame Diario a finales de 2010, meses después de hacerse una mastopexia y una lipoescultura. "Lo que he conseguido me lo he currado mucho, cuidando mi alimentación, haciendo ejercicio y sacrificándome durante muchos meses, aún lo hago hoy para mantenerme. Ni me he quitado la piel sobrante en quirófano ni me he reducido el estómago. Sigo cuidando mi alimentación, sigo entrenando, sigo recurriendo a todos los medios que tengo a mi alcance para mejorar mi piel y mi cuerpo pero nunca he mentido ni engañado a nadie con mi proceso. No suelo entrar en estos debates y polémicas que me envuelven tan a menudo pero con la salud no se juega".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io