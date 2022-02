Georgina presume de embarazo en un momento de éxito.

Cristiano Ronaldo disfruta en familia de Dubai.

Cristiano Ronaldo ha celebrado este 5 de febrero una fecha muy especial: su 37 cumpleaños. En medio de uno de los mejores momentos de su vida, el futbolista ha celebrado esta fecha como a él más le gusta: rodeado de su familia. Junto a Georgina Rodríguez y sus cuatro hijos, el portugués ha soplado sus 37 velas y para ello, su mujer ha puesto toda la carne en el asador sorprendiéndole con un impresionante regalo que le ha dejado con la boca abierta a él y a sus hijos.



"Felices 37 años al amor de mi vida. Te amamos infinito. El mejor padre y mejor compañero de vida que Dios nos ha podido destinar. Luchador y merecedor de todo lo bueno que te pasa. Eres perfección e inspiración", ha escrito Georgina en una publicación en Instagram en la que ha compartido un vídeo mostrando la cara de sorpresa de su marido al ver el regalo que ni él se esperaba. Abrazado a ella, el futbolista abría la puerta de su casa, impresionado al ver lo que le habían preparado para él.

La sorpresa era mayúscula cuando el fanático de los coches veía cómo en su porche había aparcado un vehículo de alta gama, en negro, con 7 plazas y todo lujo de extras, incluido una pantalla de televisión para el asiento de atrás con la que tener a sus hijos entretenidos. En el vídeo podemos ver cómo, en chándal y zapatillas de estar por casa, la pareja y sus hijos probaban los asientos del vehículo con una sonrisa en los labios.

Pero esta no ha sido la única celebración, ya vestidos de gala Georgina también ha preparado una gran fiesta por todo lo alto a su marido, con todos sus amigos que, a juzgar por las imágenes compartidas por la pareja, Cristiano Ronaldo ha disfrutado a lo grande. "La vida es una montaña rusa. Trabajo duro, alta velocidad, metas urgentes, expectativas exigentes... Pero al final, todo se reduce a la familia, el amor, la honestidad, la amistad, los valores que hacen que todo valga la pena. ¡Gracias por todos los mensajes! ¡37 y contando", escribía el jugador del Manchester.

No obstante, su mayor sorpresa vendrá dentro de unos meses, cuando Georgina salga de cuentas y dé a luz a sus gemelos, chico y chica, para los cuales la pareja aún no ha confirmado si tiene decidido el nombre.

