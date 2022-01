Georgina está disfrutando de cada segundo en todos los aspectos de su vida. Al gran momento personal que vive esperando aumentar la feliz familia que ha formado con su gran amor, Cristiano Ronaldo, se le ha unido un dulce momento profesional: el éxito de su reality para Netflix. Coincidiendo con su 28 cumpleaños, la joven modelo ha estrenado en la plataforma un documental "Soy Georgina" que ha causado gran expectación en todo el mundo. Dos hitos, el cumpleaños y el estreno, merecedores de una escapada en familia para disfrutar de un rato juntos de celebración completa, donde Cristiano no ha escatimado en lujos para celebrar el cumpleaños de su mujer: colocando un anuncio a todo color en la fachada del Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo.

La familia ha aprovechado todo el éxito y las vacaciones breves del jugador, coincidiendo con el parón del fútbol europeo como consecuencia de las eliminatorias sudamericanas, para poner rumbo a Dubái. Allí la pareja y los cuatro hijos han disfrutado de la arena fina, el sol y las bebidas refrescantes en familia y en tranquilidad.

De esta forma, Georgina ha presumido de barriguita, que va aumentando considerablemente con solo poco más de cuatro meses de gestación. Y es que la pareja espera mellizos, una noticia que pilló por sorpresa a los padres que ahora están disfrutando de la dulce espera compartiendo cada nuevo paso con sus hijos. Y no solo todos los relacionados con los bebés sino también los personales, y es que no pudieron faltar en la espectacular celebración del 28 cumpleaños de su madre.

Georgina Rodríguez no puede dudar de que está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida. Además de su faceta personal, la joven está siendo gratamente arropada con la acogida del documental 'Soy Georgina', que se encuentra en número uno de tendencias en los países más importantes donde Netflix está asentado colocándose en el top 10 mundial de su catálogo. Una noticia que ha hecho que este cumpleaños sea redondo e inolvidable.

