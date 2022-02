Isabel Allende se bebe la vida a grandes sorbos, prueba de ello es la pasión que pone en todo lo que escribe, pese a los golpes que ha recibido, como la muerte de su hija Paula de porfiria, a quien dedicó el libro que lleva su nombre. Una herida nunca cicatrizada que le recuerda la brevedad de la vida. A ella que es la escritora que más libros ha vendido en lengua hispana, para quien el éxito es poder contar historias que invitan a la reflexión, como su última novela, 'Violeta', en la que narra la vida de una mujer que abarca desde 1920, con la "gripe española" y termina con la pandemia. Feminista declarada y defensora de los derechos de la mujer, Isabel atraviesa uno de los momentos más gratificantes de su vida. Casada por tercera vez a sus 77 años, ha puesto en esta relación alma y corazón, pero sobre todo mucha, mucha pasión.

Isabel Allende nos confiesa qué le anima a levantarse cada día de la cama aunque reconoce que, cuando falleció su hija Paula "estuve como congelada durante casi tres años". "Hábito, disciplina, curiosidad por lo que me depara el día, ganas de escribir" cuenta y nos desvela que no le gusta trabajar en pijama. La escritora nos habla de la fundación que lleva el nombre de su hija, que se dedica a invertir para ayudar a las mujeres y niñas más vulnerables y lo hacen a través de la educación, la salud y la protección contra la explotación y la violencia.

Lori Barra

La escritora cumplirá 80 años el próximo 2 de agosto y nos desvela el secreto de su energía. "Hago mucho más ejercicio y dieta porque con la edad se tiende a la flojera y se engorda" y añade "escribir me mantiene la mente abierta. Antes de jubilarme, me muero". Isabel reconoce que le gustaría aprender a cantar y que, durante la pandemia por coronavirus, ha aprendido que le gusta vivir con un mínimo de vida social. Isabel nos cuenta cómo vive su tercer matrimonio al lado de Roger Cukras al que conoció hace cinco años y con el que se casó en 2019. "Con calma y buen humor. Nos tocó empezar a vivir juntos poco antes del Covid y hemos estado bastante aislados durante casi dos años, pero eso no ha sido un inconveniente, al contrario, nos ha dado la oportunidad de conocernos como si hubiéramos estado juntos durante décadas" y añade qué le aporta. "Él dice que cada mañana cuando despierta a mi lado, se siente como un niño que sabe que va a ir al circo. Él me da cariño y estabilidad", asegura.

Lori Barra

Isabel Allende nos cuenta que cría a sus nietos en la igualdad y habla de la situación política de Estados Unidos, donde vive, y su Chile natal. "La democracia americana está en peligro, el país está dividido, la gente enojada, reina la intolerancia y la violencia. Una parte considerable de la población está armada y dispuesta a destruir la democracia para imponer el autoritarismo de los blancos", asegura.

Su foto favorita

Cedida

"He elegido esta bonita imagen porque Paula y Nicolás son mis amores", cuenta.

