No pasa un día sin que tengamos noticias de Kanye West, y es que el rapero no para de liarla a nivel mundial con sus declaraciones. Hay que tener en cuenta que el artista tiene una bipolaridad diagnosticada que le hace tener brotes incontrolables, y si a eso le añadimos lo mal que lo está pasando con su divorcio, un teléfono móvil con Twitter e Instagram donde volcar sus pensamientos y que Kim ya desveló que le costaba mucho que se tomara la medicación cuando estaban juntos... tenemos el cóctel explosivo perfecto para que todo el mundo alucine con lo que Kanye está haciendo últimamente.

¿La última? Volver a cargar contra Pete Davidson, el nuevo novio de Kim Kardashian. La empresaria e influencer está intentando pasar página a pesar de que Kanye se lo está poniendo muy difícil, pero ella se muestra más feliz que nunca incluso ya yendo de la mano con él por la calle... y West sigue sin tragar al humorista y actor: "No, nunca vas a conocer a mis hijos", ha posteado Kanye en una publicación en Instagram que ya ha desaparecido, y dejando claro que esa es la intención de Pete. Por alguna extraña razón, Kanye cree que quieren alejarle de su familia, y no sólo Kim, sino que todo sería un plan orquestado para apartarle de ellos y del sistema por hablar más de la cuenta.



A pesar de todo, este domingo se le pudo ver tranquilamente junto a sus hijos (esos que dice que Kim no le deja ver) acudiendo a su 'Sunday Service' (algo así como los 'domingos de oración' organizados por él, en los que se come, se reza y se escucha música y se baila, incluso él mismo actúa) y, más tarde, se dejó caer por la final de la Super Bowl, también con sus hijos. Eso sí, durante todo el partido no se quitó su pasamontañas, parte del nuevo look que luce desde hace algún tiempo.

Rajada contra Pete y varios famosos

Este pasado fin de semana fue clave para entender aún más su aversión a Davidson: Kanye está tan en contra de la relación de Kim con Pete, que incluso se ha hecho eco de noticias (falsas) en las que se acusaba a Pete de compartir fotos sexuales de Ariana Grande con sus amigos cuando estaba con ella. Sus fans más acérrimos le defienden a muerte, mientras que otros muchos le han pedido en los comentarios de su Instagram que se centre, supere su divorcio y deje en paz a Kim. "Espero que no me tumben la cuenta por insultar al ex novio de Hillary Clinton", escribía junto a una foto de Pete -en la que no se le veía la cara- en la que le señalaba como supuesto amante de la ex candidata a la presidencia de EEUU: "cuando etiqueto a alguien simplemente estoy interconectando la web. Aquí hay gente que maneja los medios y las elecciones", escribía mientras se amparaba en su 'libertad de expresión' para soltar todo lo que ha soltado.

