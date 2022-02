Si algo caracteriza a la modelo Naomi Campbell, además de su infame mal genio, es que siempre ha sido muy reservada, por eso ha llamado la atención de todos que haya concedido una entrevista para hablar, entre otras cosas, de su vida privada y de la hija que tuvo el pasado 2021. A sus 51 años, Naomi ya ha conseguido todo en su campo profesional y ha sido elevada a la categoría de icono de la moda, pero si algo le quedaba por cumplir en la vida era ser madre, y por fin lo consiguió.

Naomi ahora incluso irradia otro tipo de energía: se le nota plena de felicidad. "Siempre supe que algún día tendría una hija", ha contado en la revista Vogue completamente enternecida: "Es una buena chica, duerme muy bien, casi nunca llora y me han dicho que está muy espabilada para su edad. Ha empezado a saludar con la mano, lo cual es divertido. Se ríe mucho. Ya casi empieza a hablar", ha explicado sobre la pequeña, de la que no se sabe aún el nombre, pero sí que, por ejemplo, ya le están saliendo los primeros dientes.

Consciente de los rumores que han rodeado su maternidad por lo reservada que ha sido, no ha entrado en muchos detalles, pero sí ha dejado clara una cosa: "No es adoptada". Naomi ha revelado, además, que pronto sacará un libro muy personal donde también dará detalles de cómo se ha convertido en madre, y es que de momento tampoco se sabe si está con alguien en secreto o si ha optado por la inseminación artificial. Lo que sí es seguro es que ha estado embarazada, y aunque ha tratado de ocultarlo hasta el momento de dar a luz llevando siempre ropa muy ancha, fue en un desfile de Michael Kors donde dejó entrever una incipiente tripa que activó todas las alarmas.

La última relación que se le conoce a Naomi fue con el rapero Skepta en 2018 (él luego salió con la cantante Adele), pero también ha tenido novios como el rapero Puff Daddy, el actor Robert De Niro,el ex boxeador Mike Tyson, el empresario Flavo Briatore o el magnate multimillonario ruso Vladislav Doronin.

